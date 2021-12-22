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İngiltere'de korkutan gelişme! Günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

22.12.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de son 24 saatte 106 bin 122 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de korkutan gelişme! Günlük koronavirüs vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 147 bin 573'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 106 bin 122 vaka, 17 Aralık'ta bildirilen 93 bin 45 vaka sayısını da geride bırakarak "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayda geçti.

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BORİS JOHNSON YENİ KISITLAMALAR GETİRİLMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 577 bin 782'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 156 bin 899'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Kovid-19 aşısını alanların sayısı 30 milyon 844 bin 888'e ulaştı.

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Ülkede Kovid-19 vakaları da hızla artarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

İNGİLTERE KORONAVİRÜS NEDENİYLE AVRUPA'DA EN ÇOK ÖLÜMÜN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE KONUMUNDA

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) İngiltere koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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