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İngiltere’de Kovid-19’un yeni türü: Üçlü mutasyon

25.05.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de bilim adamları, ülkenin Yorkshire bölgesinde 49 kişide görüldüğü belirtilen koronavirüsün yeni türü "üçlü mutasyonu” araştırıyor.

İngiltere’de Kovid-19’un yeni türü: Üçlü mutasyon

İngiltere’de bilim adamları, Yorkshire bölgesinde 49 kişiyi enfekte ettiği belirtilen yeni bir Kovid-19 türü "üçlü mutasyonu" araştırdıklarını bildirdi. İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan açıklamada, “AV.1” olarak adlandırılan yeni türün yakından izlediği belirtildi. Sağlık yetkilileri, şu anda AV.1 türünün şiddetli bir hastalığa neden olma veya Kovid-19 aşılarını daha az etkili hale getirme gibi kanıtlamış bir riski olmadığını aktardı.

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"ARAŞTIRILAN BİR TÜR"

Halk Sağlığı, yeni üçlü mutasyonun şu anda “araştırılan bir tür” olarak nitelendirildiğini ancak araştırmalarda türün yüksek bir risk oluşturduğu tespit edilirse, "endişe verici tür" olarak tanımlanacağını ifade etti.

Koronavirüsün diğer türlerinde görülen üç önemli mutasyonu taşıdığı için "üçlü mutasyon" olarak adlandırılan yeni türün (E484K) Güney Afrika ve Brezilya, (N439K) İskoçya ve (P681H) İngiltere’de görülen Kovid-19 türlerinin özelliklerini taşıdığı belirtildi. Üçlü mutasyonun nereden geldiği henüz tespit edilmedi.

YENİ VİRÜS DAHA MI BULAŞICI?

Halk Sağlığından Dr. Kev Smith, "üçlü mutasyon kombinasyonunun" ilk kez birkaç hafta önce keşfedilmesinden bu yana araştırıldığını belirterek, "Virüsü şimdiye kadar tespit ettiğimiz insanlar üzerinde özellikle daha bulaşıcı olduğu sonucuna ulaşamadık. Kişiler diğer koronavirüs varyantlarına göre daha fazla hastalanmıyorlar. Bu nedenle özellikle endişelenecek bir şey görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sheffield’ın Halk Sağlığı Müdürü Greg Fell, İngiltere Halk Sağlığı ve NHS’nin Test ve Takip uygulamasının yetkilileri ile beraber çalıştığını belirtti. Fell, halkın paniğe kapılmamasını tembih ederek, "Yönergeleri izleyin, ellerinizi düzenli olarak yıkamaya devam edin ve kapalı alanlarda maske takın" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İngiltere

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