İngiltere’de normalleşme süreci başladı: Düğünlere izin çıktı!

4.3 milyondan fazla insanın koronavirüs olduğu İngiltere’de sıcak bir gelişme yaşandı. Başbakan Boris Johnson, koronavirüs yasaklarını kaldırma kararı aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Johnson bugün bir açıklama yaparak yasakların gevşetileceğini ama insanların dikkatli olması gerektiğini açıkladı. Yeni plana göre insanlar 6 kişilik gruplar olmak kaydıyla açık havada buluşabilecek. Buna kamuya açık alan ve parkların yanı sıra özel mülkler de dahil edildi.

Öte yandan daha önceden organize edilmiş açık hava spor etkinliklerinin de gerçekleşeceği belirtildi. Johnson açıklamasında, “Dikkatli olmalıyız, Avrupa’da vakalar bu kadar hızlı yayılırken ve mutasyona uğramış virüs aşı sürecini etkilerken kurallara uymalıyız” dedi.

DÜĞÜNLER DE GERÇEKLEŞECEK

8 Mart’ta okulları açan İngiltere’de golf, tenis ve diğer spor etkinliklerinin devam edeceği açıklanırken düğün organizasyonlarının da devam edebileceği ve gerçekleştirilebileceği belirtildi.

İngiltere’de geçtiğimiz aylarda sadece “istisnai şartlar” sebebiyle nikahlar kılınabiliyordu. Bu istisnai şartlar arasında partnerlerden birinin çok hasta olması ya da çok kritik bir ameliyata girecek olması yer alıyordu.