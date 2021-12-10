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İngiltere'den Assange kararı! Temyiz başvurusu kabul edildi

10.12.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İngiltere'de Yüksek Mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti. Avustralyalı bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 2010’da, ABD’nin askeri sırlarını da içeren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

İngiltere'den Assange kararı! Temyiz başvurusu kabul edildi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme Wikileaks'in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesiyle ilgili temyiz başvurusuna ilişkin kararını verdi. Mahkeme, Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etti.

2019'DAN BERİ CEZAEVİNDE

Avustralyalı bilgisayar programcısı ve WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange, 2010’da, ABD’nin askeri sırlarını da içeren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD’nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç’e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012’de Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğine sığınmıştı. Büyükelçilikten 11 Nisan 2019’da çıkarılarak gözaltına alınmış ve ‘kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten’ tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bu suçtan mahkum edildiği 50 haftalık cezasını dolduran Assange’ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

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