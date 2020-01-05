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  4. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kasım Süleymani açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kasım Süleymani açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında öldürmesini nefsi müdafaa olarak nitelendirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kasım Süleymani açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var." ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.

"İRAN DİPLOMATİK YOLU SEÇMEDİ"

Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini ileri sürerek "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNDAN SADECE TERÖRİSTLER YARARLANIR"

"Orta Doğu'da büyük bir savaş görmek istemiyoruz." diyen Raab, bundan sadece teröristlerin yararlanacağını söyledi.

Cuma gününden bu yana Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile temas halinde bulunduğunu aktaran Raab, perşembe günü de yüz yüze görüşme için Washington'a gideceğini açıkladı.

BÖLGEYE İKİ SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİLER

İngiltere, dün vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
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