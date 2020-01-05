İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kasım Süleymani açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "ABD'nin eylemini anlıyoruz. Bu onların kararıydı ama biz de bunu niçin yaptıklarını anlıyoruz. Meşru müdafaa hakları var." ifadelerini kullandı.

Süleymani'nin İran Devrim Muhafızları içinde Kudüs gücünün komutanı olduğunun altını çizen Raab, "Bu, Devrim Muhafızlarının bölgedeki ülkeleri istikrarsızlaştıran, İran etkisini artırmaya çalışan ve orada meşru şekilde bulunan Batılı ülkelere saldıran kanadıdır. Sadece Irak'ta değil, bütün bölgede vekillerle, milislerle ilişki Süleymani'nin görev tanımıydı. Sadece bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için değil, Batılı ülkelere saldırmak için de. Bu koşullarda meşru müdafaa geçerlidir." diye konuştu.

"İRAN DİPLOMATİK YOLU SEÇMEDİ"



Raab, İran'ın uzun süredir bölgede istikrarsızlaştırıcı eylemlerde bulunduğunu, ABD'nin ve Fransa'nın bu ülkeye diplomatik yolu sunduklarını ancak İran'daki liderliğin bunu tercih etmediğini ileri sürerek "Şimdi önemli olan gerilimi düşürmek, biraz istikrar sağlamaya çalışmak ve İran'ın hiç kuşkusuz şer eylemlerini sınırlandırırken, bir yandan da buradan çıkış için diplomatik yolun açık kalmasını temin etmektir." değerlendirmesinde bulundu.