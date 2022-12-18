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İngiltere Kralı III. Charles adeta kurtlarını döktü! Müziğin ritmine dayanamayınca dans pistine çıktı

18.12.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sonucu tahta oğlu III. Charles çıkmıştı. İngiltere Kralı III. Charles, son olarak Yahudilerin "Hanuka" bayramı öncesi Londra'daki bir halkevine ziyarette bulundu. Yahudi toplumuyla bir araya gelen Kral Charles düzenlenen etkinlikte müziğin ritmine dayanamayıp dans pistine çıktı. İngiltere Kralı III. Charles adeta kurtlarını döktü! İngiltere Kralı'nın dans hünerlerini sergilediği anlar büyük ilgi gördü.

İngiltere Kralı III. Charles adeta kurtlarını döktü! Müziğin ritmine dayanamayınca dans pistine çıktı

İngiltere Kralı III. Charles bu kez sergilediği dans figürleriyle gündeme geldi. Yahudilerin "Hanuka" bayramı öncesi Londra'daki bir halkevini ziyaret eden Kral Charles, Yahudi toplumuyla bir araya geldi. Kral Charles etkinlikte müziğin ritmine dayanamadı. Bir süre sonra herkes dansa başlayınca dans pistine çıkan Kral, danstaki hünerlerini sergiledi.

DANS PİSTİNDE ADETA KURTLARINI DÖKTÜ

Kral Charles, dans ederken adeta kurtlarını döktü. Dans pistinde sergilediği hünerlerle etkinliğe damga vurdu. İngiltere Kral III. Charles'ın dans ettiği o anlar ise büyük ilgi gördü.

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Kral daha sonra Hanuka bayramı için yapılan hazırlıkları inceledi. Ziyareti anısına ise hediye takdim edildi.

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İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok! İngiltere Kralı III. Charles'a büyük şok!

Kral III. Charles, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası tahta çıkmıştı.

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