İngiltere Kralı III. Charles adeta kurtlarını döktü! Müziğin ritmine dayanamayınca dans pistine çıktı

İngiltere Kralı III. Charles bu kez sergilediği dans figürleriyle gündeme geldi. Yahudilerin "Hanuka" bayramı öncesi Londra'daki bir halkevini ziyaret eden Kral Charles, Yahudi toplumuyla bir araya geldi. Kral Charles etkinlikte müziğin ritmine dayanamadı. Bir süre sonra herkes dansa başlayınca dans pistine çıkan Kral, danstaki hünerlerini sergiledi.

DANS PİSTİNDE ADETA KURTLARINI DÖKTÜ

Kral Charles, dans ederken adeta kurtlarını döktü. Dans pistinde sergilediği hünerlerle etkinliğe damga vurdu. İngiltere Kral III. Charles'ın dans ettiği o anlar ise büyük ilgi gördü.

Kral daha sonra Hanuka bayramı için yapılan hazırlıkları inceledi. Ziyareti anısına ise hediye takdim edildi.

Kral III. Charles, annesi İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası tahta çıkmıştı.





