İngiltere'de derste Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen açığa alındı

Kibble, "Derste bu konunun işlenmesine vakit geçirmeksizin ara verdik ve okulumuzda temsil edilen tüm toplulukların desteğiyle birlikte bundan sonrasına ilişkin neler yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Çocukların tüm inanç ve dinleri öğrenmesi önemli. Ancak bunun hassas bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

Kibble, öğretmenin de "en içten özürlerini dile getirdiğini" ve olayla ilgili açılan soruşturma süresince askıya alındığını söyledi.

Okul Müdürü Gary Kibble, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dolayı "tartışmasız bir şekilde özür dilediğini" belirtti.

İngiltere Eğitim Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, öğretmenlere yönelik tehdit ve gözdağının asla kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Sözcü, bu tarz olaylar yaşandığında okul ile veliler arasında diyalog kurulmasını teşvik ettiklerini belirterek, "Tehditlerin savrulduğu ve koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edildiği bu tarz protestolar, hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunlara bir son verilmesi gerekir" dedi ve şunları ekledi:

"Okullar, müfredatlarında dengeyi sağlama koşuluyla çok geniş bir yelpazede, ne kadar tartışmalı ve zorlu da olsa her türlü konu, fikir ve materyali eklemekte serbesttir. Bu eğitim faaliyetini, sınıf içerisinde kullanılacak materyaller de dahil olmak üzere farklı din ve inanç mensuplarına saygı ve hoşgörü çerçevesinde dengelemeleri gerekir."

Protestolara katılan ve adının Abdullah olduğunu söyleyen bir bölge sakini, karikatürün "bütün Müslüman toplumunu" rencide ettiğini söyledi.

BBC'ye yaptığı açıklamada söz konusu okulda çocuğunun olmadığını ancak akrabalarının eğitim gördüğünü belirten Abdullah, protestoya öğrenciler dahil 100 kadar kişinin katıldığını aktardı.