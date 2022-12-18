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  4. İnişte dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada

İnişte dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada

18.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Talas ilçesinde Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan bir kişi, iniş sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Paraşütçünün düştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnişte dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten yere çakıldı! O anlar kamerada

Olay, Talas ilçesi Harman Mahallesi Komanda Caddesindeki yamaç paraşütü iniş alanında meydana geldi. Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş yapan ismi kişi, iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Görüntülerde; paraşütçünün iniş yapacağı sırada dengesini kaybederek, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştüğü anlar yer aldı. (DHA)

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Kayseri paraşüt

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