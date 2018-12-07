İnme geçiren hastaları hayata bağlayacak düzenleme

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, inme geçiren hastaya anında ve doğru müdahaleyi sağlayacak, 112 Acil Servis ekipleri ile tedaviyi gerçekleştirecek sağlık merkezleri arasında koordinasyonu kuracak ve sağlık merkezlerinde gerekli altyapıyı oluşturacak "inme tebliği"nde son aşamaya gelindiği bildirildi. Antalya'da düzenlenen 54. Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde kayma, kolda kuvvetsizlik, konuşmada bozukluk olan bir kişinin inme geçirdiğini belirtti. İnme geçiren kişiye ilk 4,5 saatte damar içerisine verilen ilaçlarla, 12 saate kadar da anjiyografi ile girilerek felce yol açan ve damar tıkanmasına neden olan pıhtının dışarıya çıkarılmasıyla tedavi uygulandığını anlatan Topçuoğlu, inme geçiren hastaya müdahalede zaman faktörünün çok önemli olduğunu kaydetti. İnme tedavisine ilişkin sağlık merkezlerinde gerekli altyapıyı oluşturacak, hastaları doğru yönlendirecek ve sağlık kuruluşları arasında organizasyonu sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıldığını aktaran Topçuoğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı, Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği işbirliğinde İnme Protokolü hazırlanarak uygulamanın standartlarına ilişkin kararlar belirlendi. Şimdi bunun sahaya pratiğe dökülmesi için İnme Tebliği ile sürecin ikinci aşamasının tamamlanması gerekiyor. Bu konuda da büyük ölçüde ilerleme kaydedildi ve tebliğde son aşamaya gelindi. Yayınlanmasına ilişkin son değerlendirmelerin alındığını tahmin ediyorum." Koordinasyonun sağlanmasını önemsediklerini belirten Topçuoğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşmada bozukluk olan kişi, zaman kaybetmeden 112'yi arayacak. 112 Acil Servis'ten gelen ekip, hastayı sistem içerisinde uygun hastaneye götürecek. Görüntüleme, nörolojik yoğun bakım ve anjiyografi ünitelerine sahip hastanede de hastaya anında ve doğru müdahale yapılacak. Bu organizasyonu içeren bir tebliğ olacak. Bu tebliğ ile ülke genelinde hasta sevk ve idare sistemi oluşturmuş olacağız." Ankara'da pilot uygulamanın başlatıldığını, tebliğ yayınlandıktan sonra uygulamanın tüm ülkeye yayılacağını kaydeden Topçuoğlu, tebliğ ile sevk ve idare refleksinin gelişmesinin amaçlandığını bildirdi.