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İnme geçiren hastaları hayata bağlayacak düzenleme

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca inme geçiren hastaların tedavi edileceği sağlık merkezlerinde gerekli altyapıyı oluşturacak, hastaları doğru yönlendirecek ve sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak bir sistem için "inme tebliği" hazırlandı - Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu: - "Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşmada bozukluk olan kişi, 112'yi arayacak. 112 Acil Servis'ten gelen ekip, hastayı sistem içerisinde uygun hastaneye götürecek. Hastanede de hastaya anında ve doğru müdahale yapılacak. Bu organizasyonu içeren bir tebliğ olacak"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, inme geçiren hastaya anında ve doğru müdahaleyi sağlayacak, 112 Acil Servis ekipleri ile tedaviyi gerçekleştirecek sağlık merkezleri arasında koordinasyonu kuracak ve sağlık merkezlerinde gerekli altyapıyı oluşturacak "inme tebliği"nde son aşamaya gelindiği bildirildi.

Antalya'da düzenlenen 54. Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Türk Nöroloji Derneği İnme Grubu Moderatörü Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzde kayma, kolda kuvvetsizlik, konuşmada bozukluk olan bir kişinin inme geçirdiğini belirtti.

İnme geçiren kişiye ilk 4,5 saatte damar içerisine verilen ilaçlarla, 12 saate kadar da anjiyografi ile girilerek felce yol açan ve damar tıkanmasına neden olan pıhtının dışarıya çıkarılmasıyla tedavi uygulandığını anlatan Topçuoğlu, inme geçiren hastaya müdahalede zaman faktörünün çok önemli olduğunu kaydetti.

İnme tedavisine ilişkin sağlık merkezlerinde gerekli altyapıyı oluşturacak, hastaları doğru yönlendirecek ve sağlık kuruluşları arasında organizasyonu sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıldığını aktaran Topçuoğlu, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanlığı, Türk Nöroloji Derneği ve Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği işbirliğinde İnme Protokolü hazırlanarak uygulamanın standartlarına ilişkin kararlar belirlendi. Şimdi bunun sahaya pratiğe dökülmesi için İnme Tebliği ile sürecin ikinci aşamasının tamamlanması gerekiyor. Bu konuda da büyük ölçüde ilerleme kaydedildi ve tebliğde son aşamaya gelindi. Yayınlanmasına ilişkin son değerlendirmelerin alındığını tahmin ediyorum."

Koordinasyonun sağlanmasını önemsediklerini belirten Topçuoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşmada bozukluk olan kişi, zaman kaybetmeden 112'yi arayacak. 112 Acil Servis'ten gelen ekip, hastayı sistem içerisinde uygun hastaneye götürecek. Görüntüleme, nörolojik yoğun bakım ve anjiyografi ünitelerine sahip hastanede de hastaya anında ve doğru müdahale yapılacak. Bu organizasyonu içeren bir tebliğ olacak. Bu tebliğ ile ülke genelinde hasta sevk ve idare sistemi oluşturmuş olacağız."

Ankara'da pilot uygulamanın başlatıldığını, tebliğ yayınlandıktan sonra uygulamanın tüm ülkeye yayılacağını kaydeden Topçuoğlu, tebliğ ile sevk ve idare refleksinin gelişmesinin amaçlandığını bildirdi.

- "Nörologlar sisteme hazır"

Türk Nöroloji Derneği tarafından merkezlerin standartlarının belirlendiğini, bir milyon kişiye bir merkez öngördüklerini ve ülkenin nüfusuna göre 85 merkezin yeterli olacağını vurgulayan Topçuoğlu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yeterli merkezin bulunmadığını anlatan Topçuoğlu, son yıllarda yapılan ve gerekli altyapıya sahip şehir hastanelerini avantaj olarak değerlendirdi.

Bilimsel altyapının ise son 5 yıl içinde yüksek oranda artırıldığına işaret eden Topçuoğlu, bu hizmeti verecek nörologların sayısı ve eğitimi konusunda da belli aşamaya gelindiğini ve nörologların sisteme hazır olduğunu bildirdi.

İnmeye karşı vatandaşların daha duyarlı olmalarını isteyen Prof. Dr. Topçuoğlu, "Bu konu bizim ve devletin gündeminde, vatandaşın da gündemine gelsin istiyoruz. Vatandaş yüzde kayma, elde kuvvetsizlik, konuşmada bozukluk olur da 112'yi aramazsa, düzelecek diye beklerse ya da başka hastaneye gider, başka şekilde çözmeye çalışırsa, bu durumda biz hiçbir şey yapamayız. Çünkü bana erken gelmesi lazım, erken gelmezse ben onu tedavi edemem." diye konuştu.

Topçuoğlu, söz konusu şikayetleri taşıyan vatandaşların zaman kaybetmeden 112'yi aramalarını istedi.

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inme Sağlık Bakanlığı Türk Nöroloji Derneği

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