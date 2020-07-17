İnmede evde boyun doppler ultrason

İnme beynin bir bölgesinin oksijen ve şeker ihtiyacını sağlayan kan akımının aniden kesintiye uğramasıyla, bazen de beyin dokusu içine kanama ile ortaya çıkar. Sonuçta beyin hücrelerinde geçici veya kalıcı bir hasar oluşur. Hücrelerde kalıcı hasar oluştuğu takdirde, bu hücreler tarafından kontrol edilen vücut bölgesinde kalıcı fonksiyon kaybı ortaya çıkabilir. Örneğin beynin sağ tarafında hasara yol açan inme, sol kol ve bacakta güçsüzlüğe neden olabilir. İnme tedavisinde erken müdahale ve düzenli kontrol çok önemlidir. Bu durumdaki hastaların kliniğe gelerek boyun doppler ultrasonu çektirmesi hem hasta hem de yakınları için oldukça zordur. Gelişen teknoloji sayesinde inme problemi yaşayan hastalar için evde boyun doppler ultrasonu çektirmek mümkün.

EVDE DOPPLER ULTRASONOGRAFİ (USG) NEDİR?

Taşınabilir doppler ultrasonografi (USG) cihazları ve ekipmanları ile dolaşımdaki kırmızı kan hücrelerine yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrason) göndererek evde de kan damarlardaki kan akışı görüntülenebilir. Hareketli kan hücrelerini veya hareketli yapıları tespit edebilen, hareket yönünü ve hızını ölçebilen tanısal bir ultrason tekniğidir.