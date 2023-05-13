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  4. İnşaat kazısında çıktı! Hemen korumaya alındı... Samsun'da heyecanlandıran görüntü

İnşaat kazısında çıktı! Hemen korumaya alındı... Samsun'da heyecanlandıran görüntü

13.05.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da üçüncü derece SİT alanındaki kazı alanında mezar odası ortaya çıktı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, mezar odasının korumaya alındığını söyledi. İpekdal, "Müze uzmanlarımız incelemelerine devam ediyor. Mezar odasının temizliği yapıldı" ifadelerini kullandı.

İnşaat kazısında çıktı! Hemen korumaya alındı... Samsun'da heyecanlandıran görüntü

İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Marmaris Sokak'ta bir süre önce inşaat temeli için kazı yapıldığı sırada Helenistik döneme ait olduğu belirtilen mezar odası bulundu. 3’üncü derece SİT alanı olan arazide, arkeoloji uzmanlarının gözetiminde yapılan inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan mezar odası ile ilgili çalışma başlatıldı. Boş olan mezar odasının, temizliği yapıldıktan sonra korumaya alındığını söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, "İlimizdeki SİT alanlarında müze uzmanları gözetiminde yapılan kazı sonucu ortaya çıkan mezar odası ile ilgili kurtarma kazısı yapmak amacıyla Bakanlığımıza bilgi verildi. Müze uzmanlarımız incelemelerine devam ediyor. Mezar odasının temizliği yapıldı ve koruma altına alındı" dedi.

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'İNŞAATIN DEVAMINA KURUL KARAR VERECEK'

Bölgenin SİT alanı olduğu için daha önceki inşaat ve yol çalışmalarında da benzer durumlarla karşılaştıklarını söyleyen Karasamsun Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıldırım, "Bu tür mezar odalarının içerisinden genelde bir şey çıkmaz. Mezardaki kişinin yaşadığı dönemi ve inançlarına göre kap- kacağı, takıları, gözyaşı şişesi veya kerpiçten yapılmış vazolar çıkıyor. Bu mezarların 3 bin yıllık bir tarihi varmış. Yapıt olarak güzel bir mezar. Sağlam çıksaydı güzel olurdu" diye konuştu. (DHA)

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Samsun mezar

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