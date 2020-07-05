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  4. İnşaatta feci olay! 5'inci kattan iskeleyle düştüler

İnşaatta feci olay! 5'inci kattan iskeleyle düştüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 08:09 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir inşaatın 5'inci katındaki iskelenin aşağı düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İnşaatta feci olay! 5'inci kattan iskeleyle düştüler

Olay, Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde deprem konutları şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yüklenici firmaya bağlı işçiler 5'inci katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele çöktü. Çöken İskeleyle düşen 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili polis, inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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