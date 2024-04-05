'İnşallah 7. mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım' Tanju Özcan'dan dikkat çeken çıkış "Cumhurbaşkanı Tanju Özcan" sloganlarına 'Ona da sıra gelecek' yanıtını vermişti

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 53 bin 881 oy ile oyların yüzde 52,90'ını alan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez belediye başkanı seçildi. Başkan Özcan için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde mazbata töreni düzenlendi. Törene Özcan'ın yanı sıra yeni seçilen CHP'li belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili de katıldı. Başkan Özcan, mazbatasını, Bolu Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı. Bolu halkına teşekkür eden Özcan, ikinci dönemde daha güzel bir Bolu inşa edeceklerini söyledi. Özcan'ın konuşmasının ardından yeni seçilen belediye meclis ve il genel meclis üyelerine mazbatalarını da CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz verdi.

'İNŞALLAH 7'NCİ MAZBATAMI BOLU'DAN DEĞİL ANKARA'DAN ALIRIM'

Bolu'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 2'nci kez 'Belediye Başkanı' seçilen CHP'li Tanju Özcan, mazbata töreninde yaptığı konuşmada, mazbatasının Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu belirterek, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de Belediye Başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu İl Seçim Kurulu’ndan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil, Ankara'dan alırım" dedi.

"CUMHURBAŞKANI TANJU ÖZCAN" SLOGANLARINA "NASİPSE ONA DA SIRA GELECEK" YANITINI VERMİŞTİ

Başkan Özcan, 31 Mart gecesi, seçim günü belediye binası önündeki kutlamalara katılanların 'Cumhurbaşkanı Tanju Özcan' şeklindeki sloganlarına, "Nasipse ona da sıra gelecek. Bende o cesaret var. Siz de benim arkamda dimdik duruyorsunuz. Neden Bolu'dan bakanlar, cumhurbaşkanları çıkmasın" cevabını vermişti. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





