İnsan kafataslarından oluşuyor! 1400'lü yıllara dayanan kulenin yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

Kafataslarından oluşan silindir kulenin, günümüzdeki adı Mexico City olan Aztek başkenti Tenochtitlan'da bulunan ana tapınaklarından biri olan Templo Mayor üzerine inşa edilen devasa Metropalitan Katedrali'nin yakınında olduğu ifade edildi.

Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), kulenin ön cephesinin ve doğu tarafının ortaya çıkarıldığını açıkladı. Yaklaşık 5 metre çapında olan kulenin, ilk olarak 5 yıl önce keşfedildiği ve son keşiflerin Mart ayında yapıldığı belirtildi. Ayrıca arkeologların, kulenin, 1486 ila 1502 yılları arasına dayanan 3 inşaat aşaması olduğunu belirlediği ifade edildi.

'HUEY TZOMPANTLİ'NİN BİR PARÇASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR'

Kafatası kulenin, Hernando veya Fernando olarak da bilinen 1521 yılında İspanya adına Meksika'yı işgal eden denizci Hernan Cortes'in yönetiminde şehri ele geçirdiklerinde İspanyollara ‘korku saldığı’ ifade edilen Huey Tzompantli'nin bir parçası olduğu tahmin ediliyor.

Kulenin orijinal keşfinin, genç erkek savaşçıların kafataslarını bulmayı bekleyen antropologları şaşırttığı, ancak keşfin aynı zamanda kadınların ve çocukların kafatasını ortaya çıkardığı ve bunun da Aztek İmparatorluğu'nda insan kurbanı konusunu gündeme getirdiği ifade edildi.