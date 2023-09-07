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İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı

07.09.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü 'ihmal edilmiş tropikal hastalık' diye tanımladığı uyuzun hala varlığını sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye'de Covid-19 pandemisi döneminde uyuz hastalığının görülme sıklığı yüzde 50 artış gösterdi. Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yürekli, “Skabiyes uyuz hastalığı senkoptes skabiyes adı verilen bir parazit tarafından oluşturuluyor. Bu parazit insan vücuduna girdiği an, insan avcuna girdiği an hemen tünel kazmaya başlıyor.' diye konuştu.

İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı

Son yıllarda Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘ihmal edilmiş tropikal hastalık’ olarak tanımladığı ve hem dünyada hem ülkemizde pandemi sonrası artış yaşanan uyuz hastalığının halen varlığını sürdürdüğü açıklandı.

Türkiye'de pandemi sonrası uyuzun görülme oranının yüzde 50 arttığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yürekli, “Skabiyes uyuz hastalığı senkoptes skabiyes adı verilen bir parazit tarafından oluşturuluyor. Bu parazit insan vücuduna girdiği an, insan avcuna girdiği an hemen tünel kazmaya başlıyor. Tünel kazarak evini inşa ediyor ve buraya yumurtalarını bırakarak çoğalmaya devam ediyor. Tedavi edilmedikçe de hasta kaşınmaya devam ediyor ve özellikle gece artan sıcakla artan kaşıntıdan çok muzdarip hale geliyor. Ailede bir kişi uyuz olduğu zaman çevresine de bunu bulaştırıyor. En önemli konu aslında bu tedavide. Çünkü biz tedavi verdiğimiz zaman aile bireyinin de tedavi olması gerektiğini söylüyoruz. Uyuz hastalığı kişiye bulaşınca kaşıntısı 3 hafta sonra çıkıyor" dedi.

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“UYUZ HASTALIK VAKASI PANDEMİDE DAHA ÇOK ARTTI"

“Uyuz hastalığının 2018’in son çeyreğinde artığını görüyoruz" diyen Doç. Dr. Yürekli, "Aslında bu doğal seyri belli zamanlarda uyuz hastalığı vaka sayılarını arttırıyor, salgın yapıyor ve düşüşe geçiyor. Tabii ki de 2018 yılından sonra karşı karşıya kaldığımız korona virüs salgını ile evlere kapandık. Aile bireyleri olarak çok sıkı birbirimize temas ettik. 7-10 gün aynı evin içerisinde vakit geçirdik. Eğer bir birey bir eve uyuz hastalığı taşıdı ise diğer bireylere de çok kolay bir şekilde yaydı. Uyuz hastalığının artışı da bu şekilde. Biz aslında birebir doruğa çıkarmış olduk. Ama şu sıralarda uyuz hastalığını biz dermotologlar olarak yenmeyi başarıyoruz” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi uyuz hastalık

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