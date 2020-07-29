İnsanlığın son umudu küresel ısınma tehlikesi yaşıyor!

İnsanlığın son umudu olarak bilinen Norveç'teki ambar, bu adının hakkını veren özelliklere sahip. Yaşanabilecek savaşlara, doğal felaketlere karşı inşa edilen ambarda Dünya'nın dört bir yanından gelen 500 milyondan fazla tohum ve bitki depolanıyor. Modern bir Nuh'un gemisi vazifesi gören Küresel Tohum Deposu, şimdi ise doğal felaketlerin en büyüğü ile mücadele etmeye başladı; Küresel ısınma ile.

İNSANLIĞIN SON UMUDU 'ISINDI'

Norveç'in Svalbard takımadalarındaki buzların içinde bulunan Küresel Tohum Deposu'nun bölge sınırlarında sıcaklık tarihi zirveyi gördü. En son 1979 yılında 21.3 santigrat dereceyi görerek rekor kıran bölgede sıcaklık 21.7 santigrat dereceye çıktı. Bu bizler için çok yüksek bir sıcaklık değeri olmasa da kuzey kutbunda yer alan bir bölge için felaket çanlarının çaldığının en büyük işaretlerinden biri. Üstelik bu tesisin yaşadığı ilk küresel ısınma tehdidi değil.

DAHA ÖNCE KÜRESEL ISINMADAN SU BASMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde, Küresel ısınma nedeniyle tesisin üzerindeki buzullar erimiş ve Küresel Tohum Deposu'nu su basmıştı. Ayrıca Küresel ısınma ile alakalı elde edilen bilgiler, ısınmadan en çok etkilenen yerlerin başında kuzey kutbunun geldiğini ortaya koyuyor. Yani böyle giderse, ambar çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilir.

