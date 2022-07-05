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İnsanlığın yeni Ay yolculuğu için kritik öneme sahipti! NASA'nın CAPSTONE uydusundan haber alınamıyor

05.07.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın Ay'ı incelemek için gönderdiği yeni uydudan haber alınamıyor. İnsanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli bilgileri sağlamak amacıyla fırlatılan CAPSTONE uydusuyla iletişim sıkıntısı yaşandığı ve yeniden temas kurmak için çalışıldığı belirtildi.

İnsanlığın yeni Ay yolculuğu için kritik öneme sahipti! NASA'nın CAPSTONE uydusundan haber alınamıyor

NASA Sözcüsü Sarah Frazier, geçtiğimiz gün Dünya yörüngesinden başarıyla ayrılan, mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE ile iletişim sıkıntısı yaşandığını açıkladı. İletişime neden olan problemi çözmek ve yeniden temas kurmak için çalışıldığını ifade eden Frazier, CAPSTONE’un doğru yörüngeye yerleşmesi için yeterli miktarda yakıtı olduğunu aktardı.

İNSANLIĞIN AY YOLCULUĞU İÇİN VERİ TOPLAYACAKTI

Yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen CAPSTONE ile bağlantının ne zaman koptuğu bilinmiyor ancak sorunun dünya yörüngesinden çıktıktan sonra oluştuğu tahmin ediliyor.

"CubeSat" kategorisindeki uydunun, toplayacağı verileri NASA'ya göndererek insanlığın yeniden Ay'a inişi için gerekli ön bilgileri sağlaması öngörülüyordu.

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6 AY YÖRÜNGEDE KALMASI PLANLANMIŞTI

CAPSTONE'un tahminen 13 Kasım'da Ay'a varması planlanıyor ve veri toplamak için en az 6 ay boyunca Ay'ın yörüngesinde kalması planlanıyordu. Roket, 28 Haziran'da Yeni Zelanda'nın Mahia Yarımadası'ndaki Roket Laboratuvarı Fırlatma Kompleksi 1'den fırlatılmıştı. (AA)

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