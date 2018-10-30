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İnsansı robot Sophia vatandaşlık alıp tarihe geçmişti... Bir ilk daha!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

Hong Kong'lu araştırmacılar tarafından geliştirilen insansı robot Sophia, Suudi Arabistan'dan aldığı vatandaşlıktan sonra bir ilke daha imza attı ve vize almayı başardı.

İnsansı robot Sophia vatandaşlık alıp tarihe geçmişti... Bir ilk daha!

Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alan ve tarihe kimlik sahibi ilk robot olarak geçen Sophia, Bakü Ulsulararası Havalimanı’nda vize alarak bir kez daha tarihe geçti.

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le buluşan Sophia, “Sayın Cumhurbaşkanı, sizinle tanıştığıma memnun oldum. Azerbaycan’dan çok etkilendim. Bakü’nün eşsiz mimari tarzını, modern binalarını ve diğer teknolojik başarılarını gördüm” ifadelerini kullandı.

Aliyev ise, Sophia’ya “Yoğun programınızın arasında Azerbaycan’ı ziyaret etmeniz bizi çok mutlu etti. Birlikte açtığımız Asan merkezi, modern bir ülke inşa etme konusunda kapasitemizi ve çabamızı yansıtıyor” dedi.

sophia-aliyev

2016’da tanıtılan Sophia’ya Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilmiş, böylelikle Sophia dünyanın vatandaşlık verilen ilk robotu unvanını almıştı.

Elektronik vizenin sahibi olan Sophia, Azerbaycan’dan sonra dünya turuna devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İnsansı robot Sophia Suudi Arabistan Azerbaycan İlham Aliyev

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