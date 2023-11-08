Instagram Başkanı "Siz istediniz, biz dinledik" diyerek duyurdu: DM'den mesajlaşanlara müjde niteliğinde özellik! Devre dışı bırakmaya izin verecek

Instagram DM'lerde "görüldü" bilgisini devre dışı bırakmanıza izin verecek gibi görünüyor. The Verge'ün haberine göre yakında, Instagram kullanıcıları DM konuşmalarında okunma bildirimlerini kullanıp kullanmama konusunda bir seçeneğe sahip olacaklar.

ZUCKERBERG VE MOSSERİ DUYURDU

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri, Instagram Yayın kanallarında değişikliğin şu anda test aşamasında olduğunu duyurdu.

"SİZ İSTEDİNİZ, BİZ DİNLEDİK"

Mosseri ise duyurusunda "Siz istediniz, biz dinledik. Geri bildirimlerinizi duyduk ve DM'lerinizde okundu bilgisini kapatmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliği test etmeye başladık. Yakında, insanlar başkalarının mesajlarını okuduklarını görmelerine ne zaman izin vereceklerini seçebilecekler." ifadelerini kullandı.





