Instagram, TikTok videolarına adeta savaş açıyor! Yeni özellikler ile bundan böyle...

Instagram, yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bu yeni özelliklerden bazıları Instagram'ın TikTok rakibi oluşumu Reels'a da geliyor. Ancak Reels'ta zaman zaman TikTok'ta paylaşılan videoların aynılarının yer aldığı görülüyor. Bu özgünlüğü engelleyen bir durum olarak yorumlanıyor. Tahminlere göre Instagram da bu durumu hiç istemiyor. Bu yüzden birkaç değişikliğin müjdesi verilmiş durumda.

Instagram başkanı Adam Mosseri, yeni bir video yayınlayarak söz konusu özellikleri paylaştı. Bunlardan en dikkat çekeni özgünlük sıralaması adı verilen (Ranking for originality) özellik oldu. Bu özellik sayesinde Instagram, platformda orijinal içeriği daha yoğun bir şekilde tanıtmaya başlayacak. Mosseri'nin söylediklerinden anlaşıldığı kadarıyla Instagram'da sıfırdan bir şey yaratanlar, başka birinden bulduğu bir şeyi yeniden paylaşanlardan daha kazançlı çıkacak.

