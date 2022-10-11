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Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır? Instagram canlı yayını ne kadar, kaç saat sürer?

11.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanıcıların takipçileri ile gerçek zamanlı olarak iletişim kurmalarını sağlayan canlı yayın, Instagram uygulamasının öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ücretsiz bir şekilde canlı yayın yapmanıza imkan tanıyan Instagram hakkında merak edilen sorular her geçen gün artıyor. Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?

Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır? Instagram canlı yayını ne kadar, kaç saat sürer?

Instagram canlı yayın özelliği, milyonlarca kullanıcı tarafından aktif bir şekilde kullanılır. Bu özellik kullanıcılara zaman ve mekan sınırlaması olmadan canlı yayın yapabilme imkanı sunar. Görüntülü ve sesli olarak gerçekleştirilen canlı yayınları telefon ve tabletinizin olduğu her yerde yapabilirsiniz.

Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?Instagram canlı yayın izleme: Instagram canlı yayınını kimler görebilir?

Instagram'da canlı yayın nasıl yapılır?

Instagram canlı yayın özelliği nasıl kullanılır sorusu sıklıkla merak edilen konular arasında yer alır. Instagram'da canlı yayın yapma adımları şunlardır:

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Sol üst köşede yer alan 'Hikayeler +' ya tıklayın.
  • Kamera açılarak çıkan ekranda seçenekler arasından kaydırma yaparak canlı yayını seçin.
  • İstediğiniz zaman başlatma tuşuna tıklayarak canlı yayın yapabilir, takipçilerinizin katılımlarını görüntüleyebilirsiniz.
Instagram canlı yayın bildirimi kapatma adımları: Instagram canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır?Instagram canlı yayın bildirimi kapatma adımları: Instagram canlı yayın bildirimleri nasıl kapatılır?

Instagram canlı yayını ne kadar sürer?

Birkaç basit adım ile kolaylıkla yapılabilen Instagram canlı yayınları, ilk kullanıma açıldığında 1 saat olarak sunulmuştu. Kullanıcıların canlı yayın süresi hakkındaki sorularının cevapları şu an 4 saate kadar sürebilir olarak veriliyor.

Instagram canlı yayın gizleme: Instagram canlı yayını belirli kişilerden nasıl gizlenir?Instagram canlı yayın gizleme: Instagram canlı yayını belirli kişilerden nasıl gizlenir?


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Instagram
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