Instagram'dan DM için kötüye kullanımı engelleyen özellik!

Instagram DM üzerinden mesajlaşmak belki de pek çoğumuzun sıklıkla gerçekleştirdiği bir eylem. Ancak bu eylemi, kötü niyetli olarak gerçekleştirenler de var. Siber zorbalık yapan, kişileri karşı rahatsız edici kelimeler kuran ve kötü niyetlerini rahatsız edici bir şekilde ifade eden insanlar da maalesef bu mecrada karşımıza çıkıyor.
Instagram ise geçtiğimiz dönemde kötüye kullanım ve nefret söylemiyle mücadele etme çalışmalarıyla ilgili bir güncelleme paylaştı. Platform, paylaştığı güncellemede taciz içerikli Direkt Mesajlar (DM) gönderen kişilere daha katı cezalar vereceğini söylemişti. Instagram şimdi ise insanları taciz içeren DM'leri görmekten korumanın ve engellenen birinin yeni bir hesaptan iletişim kurmasını engellemenin yeni bir yolunu duyurdu.
Kimsenin istismar edici içeriklerle karşılaşmasına gerek olmadığını söyleyen Instagram'dan rahatsız edici kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren DM isteklerini otomatik olarak filtreleyecek, böylece onları asla görmenize gerek kalmayacak, yeni bir araç geliyor.
Bu yeni araç, halihazırda sunulan yorum filtrelerine benzer şekilde çalışacak. Mesaj istekleri filtresi, uygulamanın "gizli kelimeler" adı verilen yeni bir bölümünden açılıp kapatılabilecek. Açıldığında, rahatsız edici mesajlar ayrı bir klasöre gönderilecek. Bu klasördeki DM'ler gizli kalacak. Bir kullanıcı bir mesaja dokunduğunda onu okuyabilecek, silebilecek veya bildirebilecek.
Instagram, yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda birkaç ülkede sunulacağını, önümüzdeki birkaç ay içinde ise daha fazla ülkeye açmayı planladıklarını söyledi.
Bugün yapılan duyurunun bir parçası olarak Instagram, zaten engellediğiniz birinin yeni bir hesap üzerinden sizinle tekrar iletişime geçmesini zorlaştıran bir aracı da kullanıma sunduğunu söyledi. Artık, bir kullanıcı, bir kişiyi engellediğinde, o kişinin oluşturduğu yeni hesapları engelleme seçeneğine de sahip olacak. Bu, önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm dünyada kullanıma sunulacak.
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