Instagram'dan DM için kötüye kullanımı engelleyen özellik!

Instagram DM üzerinden mesajlaşmak belki de pek çoğumuzun sıklıkla gerçekleştirdiği bir eylem. Ancak bu eylemi, kötü niyetli olarak gerçekleştirenler de var. Siber zorbalık yapan, kişileri karşı rahatsız edici kelimeler kuran ve kötü niyetlerini rahatsız edici bir şekilde ifade eden insanlar da maalesef bu mecrada karşımıza çıkıyor.

Instagram ise geçtiğimiz dönemde kötüye kullanım ve nefret söylemiyle mücadele etme çalışmalarıyla ilgili bir güncelleme paylaştı. Platform, paylaştığı güncellemede taciz içerikli Direkt Mesajlar (DM) gönderen kişilere daha katı cezalar vereceğini söylemişti. Instagram şimdi ise insanları taciz içeren DM'leri görmekten korumanın ve engellenen birinin yeni bir hesaptan iletişim kurmasını engellemenin yeni bir yolunu duyurdu.

RAHATSIZ EDİCİ DM MESAJLARI AYRI KLASÖRE GİDECEK

Kimsenin istismar edici içeriklerle karşılaşmasına gerek olmadığını söyleyen Instagram'dan rahatsız edici kelimeler, ifadeler ve emojiler içeren DM isteklerini otomatik olarak filtreleyecek, böylece onları asla görmenize gerek kalmayacak, yeni bir araç geliyor.