Instagram'dan MSN Messenger'in efsane özelliğini hatırlatan yenilik! Test etmeye başladı

Sosyal medya platformu Instagram, yeni özellikler sunmaya devam edecek gibi görünüyor. Meta çatısı altındaki platformun son olarak sohbetlerdeki sakıncalı fotoğrafları otomatik olarak kapatacak bir 'Müstehcenlik Filtresi' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak şimdi yeni bir gelişme yaşandı. Instagram'ın DM'lere (Direkt Mesaj'lara) not eklemenizi sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladığı keşfedildi.

INSTAGRAM'A NOTLAR ÖZELLİĞİ GELİYOR

XDA Developers'ın aktardığına göre, Instagram kısa süre önce bu özelliği bazı kullanıcılarına sunmaya başladı. Ayrıca Instagram'ın 254.0.0.19.109 sürümünü çalıştıran bazı cihazlarda bu özelliğin mevcut olduğu belirtildi.

Elde edilen ekran görüntülerinde söz konusu özelliğin DM kutusundaki arama çubuğunun altında, yeni bir bölümde yer aldığı görülüyor.

Aktarılanlara göre 'Your Notes' (Notunuz) kısmına dokunmak, takipçileriniz için yeni bir not eklemenizi sağlayacak bir sayfayı açıyor. Instagram, bu sayfanın üst kısmındaki bir açıklamada ise bir not eklediğinizde takipçilerinizin bilgilendirilmeyeceğini belirtiyor. Ancak, notunuzun 24 saat boyunca görebilir olacağını ve takipçilerinizin bir mesajla yanıt verebilecekleri ifade ediliyor. Sayfada ayrıca, notlarınızı "Takip ettiğiniz takipçilerinizle" veya "Yakın arkadaşlarla" ile paylaşmanıza olanak tanıyan bir Paylaş bölümü de bulunuyor.

Öte yandan, başka yerlerde notların en fazla 60 karakter uzunluğunda olabileceği söyleniyor.

MSN MESSENGER'IN DURUM ÖZELLİĞİNİ HATIRLATTI

Notların 24 saat sonra kaybolmaları, Instagram hikayelerin metin tabanlı bir sürümü olacaklarını gösterdi. Ayrıca, MSN Messenger'ın küçük bir metin yazmanıza olanak tanıyan popüler durum özelliğini de akla getirdi.

Yeni özelliğin ne zaman sunulacağına dair elde edilmiş bir bilgi ise henüz yok.