Instagram değişiyor! 'Rumuz' dönemi resmen başlıyor

İnternetin yeni yeni yayılmaya başladığı yıllarda, herkesin ama herkesin kendisine has bir rumuz seçtiği dönemi belki hatırlayanlarınız vardır. Bu dönemde çeşitli sitelere üye olmak istediğinizde ve kendi isminizi kullanmamayı tercih ettiğinizde bir nickname yani rumuz sahibi olmanız şarttı. Bu rumuz seçimlerinde insanlar oldukça serbestti. Hal böyle olunca ''ÇıLGıN_JoJuK98'' gibi çok komik rumuzlar ortaya çıktı. Bu rumuzlar şimdi ise yeni nesil sosyal platformlardan birine taşınmak üzere. O platform da Instagram'dan başkası değil.

INSTAGRAM RUMUZLARA İZİN VERECEK

Instagram iOS ve Android uygulamasına üç yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu özelliklerden ilki olan Takma Ad, yukarıda da bahsettiğimiz gibi Instagram'daki kişilerinize rumuzlar yani özel takma adlar belirlemenize izin verecek. Bu sayede Instagram Direct üzerinden mesajlaştığınız kişilere, yakın arkadaşlarınıza ya da sevdiklerinize özel olarak rumuzlar takabileceksiniz. Rumuzları kaydettikten sonra, kişilerden gelen tüm mesajlar ve bildirimler kişinin Instagram kullanıcı adıyla değil, rumuzuyla gözükecek. Örneğin A kişisine ''Çocuk Adam'' rumuzu seçtiğinizi düşünelim. A kişisinin rumuzunun çocuk adam olarak değiştirdikten sonra Instagram A kişisinden gelen tüm bildirimleri ''Çocuk Adam Fotoğrafınızı Beğendi'' veya ''Çocuk Adam Size Bir Mesaj Gönderdi'' örneklerinde olduğu gibi gösterecek. Durum hayli enteresan olsa da bir o kadar eğlenceli gözüküyor.