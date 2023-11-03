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Instagram en dikkat çekici adımlardan birini atıyor olabilir: "Yapay zeka arkadaşı"

03.11.2023 16:44 | Son Güncelleme:
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Instagram'ın kullanıcıların kendi beğenilerine göre özelleştirebilecekleri ve daha sonra sohbet edebilecekleri bir "Yapay zeka arkadaşı" özelliği geliştirdiği iddia edildi. Özelliğe ait olduğu söylenen bazı ekran görüntüleri paylaşıldı.

Instagram en dikkat çekici adımlardan birini atıyor olabilir: "Yapay zeka arkadaşı"

Yapay zeka artık günümüzün en önemli konularından biri. Yapay zeka günlük hayatımızda da hissetmeye başladık. Özellikle gün içinde uzun vakitler geçirdiğimiz uygulamalar yapay zekayla ilgili çeşitli çalışmalara girişti. Ancak TechCruch'ın haberine göre, belki de Instagram bu konudaki en dikkat çekici adımlardan birini atıyor olabilir. Instagram'ın attığı adım iddiaya göre "yapay zeka arkadaşı"

INSTAGRAM'IN ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR BİR 'YAPAY ZEKA ARKADAŞI' GELİŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre Instagram, kullanıcıların kendi beğenilerine göre özelleştirebilecekleri ve daha sonra sohbet edebilecekleri bir "AI arkadaşı" özelliği geliştiriyor. Özelliğin ekran görüntülerine göre kullanıcılar yapay zeka ile "soruları yanıtlamak, karşılaştıkları zorlukları konuşmak, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmak ve çok daha fazlası" için sohbet edebilecekler.

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Ekran görüntüleri, kullanıcıların sohbet robotunun cinsiyetini ve yaşını seçebileceklerini gösteriyor. Ardından, kullanıcılar yapay zekalarının etnik kökenini ve kişiliğini seçebilecekler. Örneğin, kullanıcıların yapay zeka arkadaşının "çekingen", "yaratıcı", "esprili" veya "pragmatik" olabileceği söyleniyor.

Ekran görüntülerine göre, kullanıcılar yapay zeka arkadaşını daha da özelleştirmek için ilgi alanları seçilebilecek. Seçenekler arasında "hayvanlar", "kariyer", "eğitim", "eğlence", "müzik", "doğa" gibi seçeneklerin yer aldığı belirtiliyor.

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Kullanıcılar seçimlerini yaptıktan sonra, yapay zeka arkadaşı için bir avatar ve bir isim seçebilecek. Daha sonra kullanıcılar bir sohbet penceresine yönlendirilecek ve burada yapay zeka ile konuşmaya başlamak için bir düğmeye tıklayabilecek.

Instagram'ın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiği iddia ediliyor. Ancak Instagram özelliği doğrulasa da şunu unutmamak gerekiyor; henüz yayınlanmamış özellikler ilerleyen zamanlarda kullanıma sunulabilir ya da sunulmayabilir veya özellik geliştirme sürecinde kaldırılabilir veya değiştirebilir.

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