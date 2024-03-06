Instagram, Facebook ve Threads dünya çapında çökmüştü! Peki o sırada ne oldu, neler yaşandı? "İçerideki kaynaklarıma sordum" diyerek paylaştı

Dün akşam saatlerinde Meta çatısı altında bulunan Instagram, Facebook ve Threads'e dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar yaklaşık 2 saat boyunca sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadı. Yaşanan sorun, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te de gündem oldu.

Gerekli aksiyonları alıp erişim sorununu gidermek adına çalışmalara başlayan Meta, aradan geçen zamanın ardından sorunu giderdi. Ancak bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına tekrar erişim sağlamalarının yanında, sorunun neden kaynaklandığını da merak etmeye başladı.

ERİŞİM SORUNU YAŞANIRKEN İÇERİDE NELER OLDU?

Gazeteci Kenan Taş, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Facebook, Instagram ve Threads'te yaşanan erişim sorununu ele aldı. Taş, yaklaşık 3 saat ne olduğunu içeride kaynaklarına sorduğunu söyledi.

Taş'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İÇERİDEKİ KAYNAKLARIMA SORDUM..."

İnstagram'da dün sorun vardı biliyorsunuz yaklaşık 3 saat ne olduğunu içerideki kaynaklarıma sordum: ''Bir anda bütün sistemler kilitlendi. Hiçbirimiz çalışamadık.

"HABERLEŞME BİLE SAĞLAYAMADIK"

Bütün kullandığımız araçlardan attı sistem bizi. Haberleşme bile sağlayamadık. 2021'de 8 saat çökmüştü sistem aynısını yaşadık. Bu sefer 2 saat sürdü. Herkes login halindeyken herkesi sistem attı.

HACKLEME Mİ?

Kenan Taş'ın paylaşımında hackleme mi? sorusuna yönelik yanıt da yer aldı. Taş'ın paylaşımda bu konuyla ilgili yer alan kısım ise şu şekilde:

"Peki hackleme mi ? sorusuna 'hayır değil sistemsel hata başka bir sorunu çözmeye çalışırken sebep olmuşlar. basit bir sorun ne olduğunu anlayana kadar 3 saat geçmiş. Bütün sistemler ortak olduğu için WhatsApp hariç hepsi etkilenmiş"









