HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram, Facebook ve Threads dünya çapında çökmüştü! Peki o sırada ne oldu, neler yaşandı? "İçerideki kaynaklarıma sordum" diyerek paylaştı

Instagram, Facebook ve Threads dünya çapında çökmüştü! Peki o sırada ne oldu, neler yaşandı? "İçerideki kaynaklarıma sordum" diyerek paylaştı

Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
06.03.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları Instagram, Facebook ve Threads dün akşam saatlerinde çöktü. Sorun Meta'nın gerekli aksiyonları almasının sonucunda giderilirken, sorunun neden kaynaklandığı, erişim sorununa neyin sebep olduğu merak edilmeye başlandı. Gazeteci Kenan Taş ise "İçerideki kaynaklarıma sordum" diyerek konuyla ilgili ilgi çeken ifadelerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Instagram, Facebook ve Threads dünya çapında çökmüştü! Peki o sırada ne oldu, neler yaşandı? "İçerideki kaynaklarıma sordum" diyerek paylaştı

Dün akşam saatlerinde Meta çatısı altında bulunan Instagram, Facebook ve Threads'e dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar yaklaşık 2 saat boyunca sosyal medya platformlarına erişim sağlayamadı. Yaşanan sorun, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te de gündem oldu.

Instagram ve Facebook dünya çapında çöktü! Tam 2 saat sürdü! X'in o göndermesi olay oldu Instagram ve Facebook dünya çapında çöktü! Tam 2 saat sürdü! X'in o göndermesi olay oldu

Gerekli aksiyonları alıp erişim sorununu gidermek adına çalışmalara başlayan Meta, aradan geçen zamanın ardından sorunu giderdi. Ancak bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına tekrar erişim sağlamalarının yanında, sorunun neden kaynaklandığını da merak etmeye başladı.

ERİŞİM SORUNU YAŞANIRKEN İÇERİDE NELER OLDU?

Gazeteci Kenan Taş, X (Twitter) hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Facebook, Instagram ve Threads'te yaşanan erişim sorununu ele aldı. Taş, yaklaşık 3 saat ne olduğunu içeride kaynaklarına sorduğunu söyledi.

Taş'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İÇERİDEKİ KAYNAKLARIMA SORDUM..."

İnstagram'da dün sorun vardı biliyorsunuz yaklaşık 3 saat ne olduğunu içerideki kaynaklarıma sordum: ''Bir anda bütün sistemler kilitlendi. Hiçbirimiz çalışamadık.

thumbs_b_c_34095cf86c1ca67194800c76e21a5a71

"HABERLEŞME BİLE SAĞLAYAMADIK"

Bütün kullandığımız araçlardan attı sistem bizi. Haberleşme bile sağlayamadık. 2021'de 8 saat çökmüştü sistem aynısını yaşadık. Bu sefer 2 saat sürdü. Herkes login halindeyken herkesi sistem attı.

HACKLEME Mİ?

Kenan Taş'ın paylaşımında hackleme mi? sorusuna yönelik yanıt da yer aldı. Taş'ın paylaşımda bu konuyla ilgili yer alan kısım ise şu şekilde:

"Peki hackleme mi ? sorusuna 'hayır değil sistemsel hata başka bir sorunu çözmeye çalışırken sebep olmuşlar. basit bir sorun ne olduğunu anlayana kadar 3 saat geçmiş. Bütün sistemler ortak olduğu için WhatsApp hariç hepsi etkilenmiş"

kenan

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toprak yarılıp çığ gibi düşmüş!Toprak yarılıp çığ gibi düşmüş!
İzmir'i hangi parti kazanacak?İzmir'i hangi parti kazanacak?
Türkiye, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'u konuşurken... Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garioğlu ve ailesini hatırlatarak TBMM'ye çağrı yaptı: Aksi halde...Türkiye, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'u konuşurken... Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garioğlu ve ailesini hatırlatarak TBMM'ye çağrı yaptı: Aksi halde...
Anahtar Kelimeler:
facebook Instagram kenan taş Threads uygulaması
En Çok Okunan Haberler
Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Dolar 32 lirayı aştı, euro 35 liraya dayandı!

Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

Referandum yapıldı, Danıştay onayladı! 34 yıl sonra başka bir ile bağlanıyor…

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

İslam Memiş hem tahmin yaptı hem uyardı

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

'Kazı yapılırken bir anda topraktan fışkırdı' Akın akın geliyorlar

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çanakkale depremini önceden tahmin etti! Japon uzmandan uyarı

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

Çok konuşulacak '2028' yorumu: Onu aday yaparım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Ünlü markaların ürünlerine indirimli fiyatlarla kavuşmanın şimdi tam zamanı!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.