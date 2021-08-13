Instagram gizliliği ve güvenliği arttırıyor

Instagram, bu yaz İngiltere’deki siyahi futbol yıldızlarının, Euro 2020 finalini kaybetmesinin ardından ırkçı mesajlarla karşılaşmasıyla gündeme geldi. Bugün şirket, bu tarz zorbalıklarla karşılaşılmaması için yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Instagram’ın odaklandığı konu kullanıcılar için sınırlar çizmek. Artık sizi takip etmeyen veya yakın zamanda sizi takip eden kişilerin yorum yapmasını veya DM göndermesini engelleyebileceksiniz.

HERKES KULLANABİLİYOR

Bu özellik, bugün küresel olarak herkes tarafından kullanılabilir hale getirildi. Instagram özellikten en çok içerik oluşturucuların yararlanabileceğini düşünüyor. Tabii ki, yorumları veya DM’leri tamamen kapatmak da bir çözüm. Ancak Instagram, bunun kullanıcıların olumlu bir şekilde etkileşim kurma olasılığını tamamen ortadan kaldırdığı için bir alternatif daha sunuyor. Şirket ayrıca tanımadığı kişilerden çok fazla DM veya yorum alan kişileri uyarmanın da bir yolunu test ettiğini duyurdu.

Ek olarak Instagram, Nisan ayında insanların rahatsız edici kelimeler, ifadeler ve emoji içeren DM’leri otomatik olarak filtrelemesine olanak tanıyan yeni bir özellik daha duyurdu. Bu özellik potansiyel olarak rahatsız edici kelimeler, emojiler ve hashtag’leri tespit edebiliyor.

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