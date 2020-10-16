Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?

Artık hepimizin sokakta, evde ve Instagram'da olmak üzere üç ayrı imajı var. Herhalde en mutlu ve havalı görünen imaj ise Instagram'a yansıttığımız. Fotoğraflarımızı, duygularımızı ve beğenilerimizi, kısaca her şeyimizi paylaştığımız yerlerden biri Instagram. Tüm bu paylaşımlarımız, beğeni ve yorum alarak ödüllendiriliyor. Beğenilme hissinin yarattığı tatmine rağmen bu durum bazen yorucu olabiliyor. İşte böyle zamanlarda en çok kullandığımız uygulamadan soğuyabiliyoruz. Bu tip anlarda aklımıza tek bir şey geliyor: Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır?

Instagram kalıcı silme işlemi çok da zor bir işlem değil. Yapmanız gereken tek şey birkaç basit adımı takip etmek. Az sonra anlatacağımız adımları doğru gerçekleştirirseniz Instagram hesabınızı kapatabilirsiniz.

Instagram Nasıl Kapatılır?

Instagram kapatma işlemini bilgisayardan ya da telefonunuzun tarayıcısından yapmanız en kolay ve hızlı yol olarak karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu Instagram hesabınızı mobil uygulama üzerinden silmeniz mümkün değil. Bunun nedeni herkesin uygulamayı kullanıyor olması olabilir. Yani Instagram'ın uygulamadan silinemiyor olmasının nedeni "bilgisayarla kimse uğraşmaz ve hesaplar kalır" fikri dolabilir. Ne de olsa günümüz insanı bir fazlasıyla üşengeç.