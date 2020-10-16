Instagram hesap silme ve dondurma işlemleri nasıl yapılır?

Artık hepimizin sokakta, evde ve Instagram'da olmak üzere üç ayrı imajı var. Herhalde en mutlu ve havalı görünen imaj ise Instagram'a yansıttığımız. Fotoğraflarımızı, duygularımızı ve beğenilerimizi, kısaca her şeyimizi paylaştığımız yerlerden biri Instagram. Tüm bu paylaşımlarımız, beğeni ve yorum alarak ödüllendiriliyor. Beğenilme hissinin yarattığı tatmine rağmen bu durum bazen yorucu olabiliyor. İşte böyle zamanlarda en çok kullandığımız uygulamadan soğuyabiliyoruz. Bu tip anlarda aklımıza tek bir şey geliyor: Instagram hesap silme işlemi nasıl yapılır?
Instagram kalıcı silme işlemi çok da zor bir işlem değil. Yapmanız gereken tek şey birkaç basit adımı takip etmek. Az sonra anlatacağımız adımları doğru gerçekleştirirseniz Instagram hesabınızı kapatabilirsiniz.
Instagram kapatma işlemini bilgisayardan ya da telefonunuzun tarayıcısından yapmanız en kolay ve hızlı yol olarak karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu Instagram hesabınızı mobil uygulama üzerinden silmeniz mümkün değil. Bunun nedeni herkesin uygulamayı kullanıyor olması olabilir. Yani Instagram'ın uygulamadan silinemiyor olmasının nedeni "bilgisayarla kimse uğraşmaz ve hesaplar kalır" fikri dolabilir. Ne de olsa günümüz insanı bir fazlasıyla üşengeç.
Son olarak söylemeliyiz ki Instagram kalıcı silme gerçekten geri dönüşü olmayan bir işlem. Bu nedenle hesabınızı kapatmadan önce iki kez düşünmenizi tavsiye ederiz. Hatta hesabınızı silmeden önce son bir kez gönderilerinizi ve hikayelerinizi gözden geçirip daha sonra da elinizde bulunmasını isteyeceğinizi düşündüklerinizi kaydedebilirsiniz.
Eğer hala kararlıysanız o zaman başlayalım.
Instagram hesabınızı silmek için sizi profilinizde oradan oraya tıklatarak sıkmadan, en kısa yoldan götürmeye çalışıyoruz. Bunun için ise ilk ihtiyacınız güncel bir Instagram silme linki. Instagram kapatma linki için TIKLAYINIZ!
Tebrikler! Instagram kapatma işleminiz gerçekleşti. Artık bu sosyal medya sitesinin bildirimleriyle uğraşmak ve çılgınlar gibi paylaşım yapmaya çalışan kitleye maruz kalmak zorunda değilsiniz!
Eğer hesabınızı silmek size biraz zor geliyorsa başka yollara bakabilirsiniz. Örneğin, sosyal medya detoksuna girmeyi tercih edenler var. Onlar, sosyal medyaya kısa bir ara vermek için ya telefonlarından uygulamayı siliyor ya da hesaplarını donduruyorlar. Hemen söyleyelim, uygulamayı telefonunuzdan sildiğinizde hesabınız olduğu gibi kalır, yani insanlar size mesaj atabilir. Bu nedenle genelde hesap dondurma tercih ediliyor.
Instagram da hesap dondurma özelliği bulunan sosyal medya sitelerinden biri. Instagram hesabınızı dondurduğunuzda profilinizi kimse göremez. Daha önce yaptığınız mesajlaşmaları karşı taraf okuyabilir ancak adınız "Instagram kullanıcısı" şeklinde görünür.
Ayrıca hesabınızı dondurma işlemini gerçekleştirdikten bir hafta sonra açabilirsiniz ve yaklaşık üç saat içinde profiliniz eski haline döner. Ancak bu "tekrar açma" özelliği hesabınızı sildikten sonra da kullanabileceğiniz bir yöntem değil. Yani hesabınızı sildikten sonra olur da vazgeçerseniz sıfırdan yeni hesap açmanız gerekir. Temiz bir sayfa açmak adına aslında gayet güzel bir yöntem olabilir.
Aşağıdaki bağlantıya tıklayıp formdaki ilgili alanları doldurarak hesap dondurma işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Instagram hesap dondurma işlemi için TIKLAYINIZ!
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