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Instagram'ın yeni özelliği 'pes' dedirtti! Twitter kullanıcılarından peş peşe Instagram tepkisi: Ne gerek vardı?

09.11.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'ın yeni özelliği kullanıcılarını şaşırttı. Bugün mesaj kısmına giren birçok vatandaş, "Arkadaşlarına not bırak" yönlendirmesiyle karşı karşıya kalınca popüler uygulamayı ti'ye aldı. Instagram uygulaması, ABD'li bilgisayar programcısı, girişimci ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg'in platformu satın alması sonrası özellikle son dönemde verdiği hatalarla eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Instagram'ın arkadaşlarına bir not bırak uyarısını görenler Twitter'da tepki gösterdi.

Instagram'ın yeni özelliği 'pes' dedirtti! Twitter kullanıcılarından peş peşe Instagram tepkisi: Ne gerek vardı?

Instagram'ın "Arkadaşlarına not bırak" yönlendirmesiyle kullanıcılarına sunduğu yeni özellik görenleri şaşırttı. Son güncelleme sonrası birçok kez hata veren uygulamanın bu yeni özelliğini devreye sokması olumsuz yorumları da beraberinde getirdi. Instagram'ın arkadaşlarına bir not bırak uyarısını gören kullanıcılar Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a girerek art arda paylaşımda bulundu. Birçok kişi bu uyarıyı yersiz bulduklarını belirterek Instagram'ı ti'ye aldı.

FUTBOL (15)

INSTAGRAM YİNE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Instagram'da mesajlaşma kısmında önce "Önemsediğin kişilere doğrudan mesaj gönder, bu kişileri görüntülü ara ve en sevdiğin gönderileri paylaş. Instagram veya Facebook kullanan kişiler uygulamalar arasında sohbet edebilir. Kimlerden haber almak istediğine karar vermek için ayarlardaki Mesaj Kontrolleri'ni kullan." ifadesi belirdi. Ardından direkt mesaj kısmına giren kişiler, Bir not bırak uyarısıyla karşı karşıya kaldı.

TWITTER KULLANICILARINDAN INSTAGRAM TEPKİSİ

İşte Twitter'da yapılan Instagram yorumlarından bazıları:

  • Instagram bir not bırak özelliği getirmiş.. Cidden soruyorum gerek var mıydı?

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  • Sevgili instagram 'arkadaşlarına not bırak' diye bir özellik getireceğine storylerin görülme saatini getireydin ya

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