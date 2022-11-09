Instagram'ın yeni özelliği 'pes' dedirtti! Twitter kullanıcılarından peş peşe Instagram tepkisi: Ne gerek vardı?

Instagram'ın "Arkadaşlarına not bırak" yönlendirmesiyle kullanıcılarına sunduğu yeni özellik görenleri şaşırttı. Son güncelleme sonrası birçok kez hata veren uygulamanın bu yeni özelliğini devreye sokması olumsuz yorumları da beraberinde getirdi. Instagram'ın arkadaşlarına bir not bırak uyarısını gören kullanıcılar Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a girerek art arda paylaşımda bulundu. Birçok kişi bu uyarıyı yersiz bulduklarını belirterek Instagram'ı ti'ye aldı.
Instagram'da mesajlaşma kısmında önce "Önemsediğin kişilere doğrudan mesaj gönder, bu kişileri görüntülü ara ve en sevdiğin gönderileri paylaş. Instagram veya Facebook kullanan kişiler uygulamalar arasında sohbet edebilir. Kimlerden haber almak istediğine karar vermek için ayarlardaki Mesaj Kontrolleri'ni kullan." ifadesi belirdi. Ardından direkt mesaj kısmına giren kişiler, Bir not bırak uyarısıyla karşı karşıya kaldı.
İşte Twitter'da yapılan Instagram yorumlarından bazıları: