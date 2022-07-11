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Instagram konu etiketi takip etme ve takibi bırakma nasıl yapılır? Instagram takip edilen konu etiketinin takibi nasıl bırakılır?

11.07.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram üzerinden ilgi duyduğumuz konuları tek bir tıkla takip etmek çok kolay. Aynı şekilde artık ilgi duymadığımız konuları da kolayca takipten çıkabiliyoruz. Tüm bunları yapmak ise oldukça basit. Instagram konu etiketi takip etme ve takibi bırakma nasıl yapılır?

Instagram konu etiketi takip etme ve takibi bırakma nasıl yapılır? Instagram takip edilen konu etiketinin takibi nasıl bırakılır?

İçindekiler

  • Instagram Konu Etiketi Takip Etme
  • Instagram Konu Etiketi Takibi Bırakma

Instagram günümüzün en popüler uygulamalarından biri olarak her geçen gün daha fazla yeni özellik ortaya koyuyor. Bu özelliklerinden belki de en iyisi ve en kullanışlı olanlarından biri Instagram konu etiketi takip etme. Bu özellik sayesinde ilgimizi çeken konular hakkında farklı hesapların çeşitli paylaşımlarını görebiliyoruz. Instagram’da takip edilen etiketler farklı hesapların post'ları ile karşımıza çıkarak anasayfamızı renklendiriyor. Farklı alanlar hakkında konu etiketi takip ederek aslında yeni hesaplar keşfedebiliyoruz. Aynı zamanda ilgi duyduğumuz konularla ilgili en güncel haberleri alabiliyoruz.

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Instagram Konu Etiketi Takip Etme

Instagram konu etiketi takip etme sadece birkaç adımdan oluşuyor. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek:

  • Instagram hesabınızı açıp arama sayfanıza gidin.
  • Hakkında daha fazla post görmek istediğiniz, ilgi duyduğunuz bir konunun etiketini yazın. (#makyaj #istanbul #kafe vb. gibi)
  • Tam da bu noktada önemli olan hesap aratmak yerine “Etiketler” seçeneği ile aratmak. Bu adımı sakın gözden kaçırmayın!
  • Etiketin sayfasına girdikten sonra ise tek yapmanız gereken “Takip Et” seçeneğine tıklamak.

Bu dört adımın yanı sıra aslında çok daha kolay olan başka bir yol daha var:

Karşınıza çıkan ve dikkatinizi çeken bir postta çok yüksek ihtimalle bir konu etiketi olacaktır. Eğer konu etiketi varsa direkt bu etikete tıkladığınız karşınıza o etiketle paylaşılmış tüm postların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan bu yeni sayfada ise tek yapmanız gereken “Takip Et” seçeneğine tıklamak.

Dikkatinizi çeken ve hakkında daha çok post görmek istediğiniz konuları takip etmek bu kadar basit.

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Instagram Konu Etiketi Takibi Bırakma

Eğer siz de Instagram’da konu etiketinin takibini bırakamıyorum diyenlerdenseniz endişelenmeyin. Instagram konu etiketi takibi bırakma da en az takip etme kadar kolay.

İlk seçeneğiniz yukarıdaki adımları birebir takip ederek takibi bırakmak istediğiniz etiketin sayfasına gitmek ve buradan “Takibi Bırak” seçeneğine tıklamak.

İkinci seçeneğiniz ise bundan çok daha az uğraştırıcı.

  • Instagram hesabınıza gidip takip ettiklerinizi görüntüleyin.
  • Takip ettikleriniz arasında en üstte konu etiketleri seçeneği olacak. Buna tıklayın.
  • Açılan yeni sayfadan takibi bırakmak istediğiniz konu etiketini bulun ve “Takiptesin” yazısına tıklayın. Böylece artık o konu etiketini takibi bırakmış olacaksınız.

Siz de artık konu etiketleriyle anasayfanızı istediğiniz kadar kişiselleştirebilirsiniz.

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