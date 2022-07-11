Instagram konu etiketi takip etme ve takibi bırakma nasıl yapılır? Instagram takip edilen konu etiketinin takibi nasıl bırakılır?

Instagram günümüzün en popüler uygulamalarından biri olarak her geçen gün daha fazla yeni özellik ortaya koyuyor. Bu özelliklerinden belki de en iyisi ve en kullanışlı olanlarından biri Instagram konu etiketi takip etme. Bu özellik sayesinde ilgimizi çeken konular hakkında farklı hesapların çeşitli paylaşımlarını görebiliyoruz. Instagram’da takip edilen etiketler farklı hesapların post'ları ile karşımıza çıkarak anasayfamızı renklendiriyor. Farklı alanlar hakkında konu etiketi takip ederek aslında yeni hesaplar keşfedebiliyoruz. Aynı zamanda ilgi duyduğumuz konularla ilgili en güncel haberleri alabiliyoruz.
Instagram konu etiketi takip etme sadece birkaç adımdan oluşuyor. Tek yapmanız gereken bu adımları takip etmek:
Bu dört adımın yanı sıra aslında çok daha kolay olan başka bir yol daha var:
Karşınıza çıkan ve dikkatinizi çeken bir postta çok yüksek ihtimalle bir konu etiketi olacaktır. Eğer konu etiketi varsa direkt bu etikete tıkladığınız karşınıza o etiketle paylaşılmış tüm postların çıkmasını sağlayabilirsiniz. Karşınıza çıkan bu yeni sayfada ise tek yapmanız gereken “Takip Et” seçeneğine tıklamak.
Dikkatinizi çeken ve hakkında daha çok post görmek istediğiniz konuları takip etmek bu kadar basit.
Eğer siz de Instagram’da konu etiketinin takibini bırakamıyorum diyenlerdenseniz endişelenmeyin. Instagram konu etiketi takibi bırakma da en az takip etme kadar kolay.
İlk seçeneğiniz yukarıdaki adımları birebir takip ederek takibi bırakmak istediğiniz etiketin sayfasına gitmek ve buradan “Takibi Bırak” seçeneğine tıklamak.
İkinci seçeneğiniz ise bundan çok daha az uğraştırıcı.
Siz de artık konu etiketleriyle anasayfanızı istediğiniz kadar kişiselleştirebilirsiniz.
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