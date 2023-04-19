Instagram kullanıcılarına sürpriz müjde: Bekleyiş sürerken, çarpıcı bir gelişme yaşandı! Takipçi...

Instagram takipçi gizleme özelliği ya da diğer bir deyişle Instagram takipçi listesini gizleme özelliği, bazı kullanıcıların Instagram'a gelmesini dilediği özelliklerden biriydi. Çünkü Instagram takipçilerini gizleme ihtiyacı duyduğunu söyleyen kullanıcılar olabiliyordu. Bir sosyal medya uzmanının iddiasına göre ise Instagram takipçi gizleme özelliği üzerinde çalışmaya karar verdi.

INSTAGRAM'DA TAKİPÇİ GİZLEME! ÜZERİNDE ÇALIŞILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sosyal medya uzmanı Ahmed Ghanem, attığı bir tweet'te Instagram'ın, kullanıcıların takipçi listelerini gizlemelerine olanak tanıyacak yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalıştığını iddia etti. İddiaya göre, kullanıcılar bu özelliği etkinleştirerek takipçi listelerinin görünürlüğünü kontrol edebilecekler.

Ancak bu, yabancıların bir kişinin takipçi listesindeki kullanıcıları bulmasını zorlaştırabilir.

Herkes takipçi listesini gizlemek istemeyeceğinden, aktarılanlara göre bu özellik isteğe bağlı tutulacak. Özellik bir kez açıldıktan sonra istenildiği zaman kapatılabilecek. Özel hesabı olanlar, kendilerini kimin takip etmek istediğini zaten kontrol edebiliyorlardı. Yeni özellik ise herkese açık profillere sahip olanlar için geçerli olacak.

Instagram daha önce platform, kullanıcıların haber almak istemedikleri kişileri sessize almalarına veya engellemelerine izin vermek gibi bir dizi seçenek sunmuştu. Kullanıcıların ayrıca gönderilerine yapılan yorumları kapatmalarına da izin verilmişti. Benzer şekilde, güvenli bir ortam sağlama girişimi olarak, genç kullanıcıların yabancılardan veya yetişkinlerden mesaj almasını engelleyen özellikler de tanıtılmıştı.

INSTAGRAM TAKİPÇİ GİZLEME ÖZELLİĞİNİ NE ZAMAN SUNACAK?

Şu ana kadar, ne yetkililer tarafından ne de iddia sahibi tarafından takipçi gizleme özelliğinin küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı söylenmedi ya da resmi bir tarih paylaşılmadı. Ancak platformun kullanıcılara daha fazla gizlilik sağlayacak yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

