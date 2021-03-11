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Instagram Lite Reels dopingi aldı, Google Play Store'a geldi!

11.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Instagram Lite Reels dopingi aldı, Google Play Store'a geldi!

Instagram, Instagram Lite uygulamasını tekrar Google Play Store'a ekledi. Instagram'ın düşük donanım özelliklerine sahip akıllı telefonlar için çıkarttığı Instagram Lite, artık Reels özelliğini de bünyesinde bulunduruyor.

Instagram Lite aslında adını yeni duyduğumuz bir uygulama değil. Facebook'a bağlı olan Instagram, daha önce Instagram Lite uygulamasını çıkartmıştı. Böylece düşük donanım özelliklerine sahip telefon kullanıcıları, daha düşük veri ve daha düşük saklama boyutu ile Instagram'da sörf yapma imkanı buluyordu. Ancak bu deneyim fazla sürmedi ve Instagram Lite Google Play Store'dan kaldırıldı. Şimdi ise Instagram Lite dönemi yeniden başladı.

INSTAGRAM LİTE GERİ DÖNDÜ

Instagram, Android tarafında yer alan Instagram Lite uygulamasını tekrar Google Play Store'a getirdi. Sadece 2 MB'lık bir yer kaplayan uygulama, gördüğünüz üzere standart Instagram uygulamasına göre oldukça düşük bir boyuta sahip. Üstelik geri dönen Instagram Lite uygulamasında, platformun TikTok'a rakip olarak çıkarttığı Reels özelliğini de bulmak mümkün.

Instagram Lite

INSTAGRAM LİTE İOS'A GELECEK Mİ?

Instagram Lite Android uygulaması halihazırda Google Play Store'da yerini almış durumda. Uygulamanın iOS kullanıcılarına gelmesi ise pek olası değil. Unutmadan belirtelim; Türkiye'deki kullanıcılar da Instagram Lite uygulamasını indirebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram iOS
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