Instagram silinen hesabı geri alma: Eski Instagram hesabımı nasıl geri alabilirim?

Instagram hesabı kalıcı olarak silindiğinde hesabı geri almak pek kolay değildir. Instagram, yanlışlıkla kapanan hesapları geri almak için bir süre tanımaktadır. Ancak bazı durumlarda hesap yanlışlıkla kapanabilir ve üzerinden geri alma süresi geçebilir. Böyle durumlarda eski Instagram hesabını geri almak için daha farklı bir yol izlenmesi gerekmektedir. Eski Instagram hesabımı nasıl geri alabilirim?

Instagram Silinen Hesabı Geri Alma İşlemi

Instagram hesap silme işlemi hesabı geçici olarak kapatmak olan hesap dondurmaktan farklıdır. Instagram hesap dondurma sonrası hesap tekrar açılabilirken Instagram hesap silme işlemi sonrası hesap tekrar geri açılmaz ancak Instagram’da silinen hesap geri alınmak istenebilir. Instagram hesabı silinirken tamamen kapanması için 28 gün geçmesi gereklidir. Silme işleminin tamamlanması için tam bir ay boyunca hesaba giriş yapılmamalıdır.

Instagram'da hesap silme işlemini geri almak için kullanıcıların toplam 28 günü vardır. Hesap silme işlemi Instagram’a iletildiğinde hesabı geri almak için kullanıcı bilgileriyle giriş yapılması yeterlidir. Eğer hesaba bir ay içinde giriş yapılmamışsa Instagram hesabı kapanır ve geri alınamaz.

Eski Instagram Hesabımı Nasıl Geri Alabilirim?

Eski Instagram hesaplarını geri alma işlemi için bazı durumlarda Instagram yardım merkezi kullanılabilir. Hesap kapandığında Instagram yardım merkezine başvuru yapılarak hesap geri alma formu doldurulur ve işlemin sonuçlanması beklenir.

Instagram Silinen Hesabı Geri Alma Formu Nedir?

Instagram silinen hesabı geri alma formu, Instagram’ın yanlışlıkla silinen hesapları geri vermek için kullandığı formdur. Hesabını geri almak isteyen kişinin bu formu doldurması gereklidir. Instagram hesabı geçici olarak kapatılacakken yanlışlıkla kalıcı olarak kapatıldığında ve 28 günlük süre de dolduğunda hesabı geri almak için Instagram’a başvurmaktan başka çare yoktur. Instagram’a yollanan hesabı geri alma formu ile bir değerlendirme yapılması ve hesabın geri verilmesi mümkündür.

Instagram Hesabım Silindi: Kapattığım Instagram Hesabını Açma Yolu Nedir?

Silinen Instagram hesabını geri açma işlemi için şu adımların izlenmesi gerekmektedir;

Instagram silinen hesabı geri alma linkine tıklayın.

Kişisel hesabı geri almak için hayırı işaretleyin.

Nüfus cüzdanında yer alan isim soyismi yazın.

Instagram’da silinen hesabın kullanıcı adını yazın.

Hesabınızın bağlı olduğu mail adresini yazın.

Instagram’ı hangi ülkeden kullandığınızı seçin.

Bilgilerini doldurduğunuz formu gönderin.

Instagram size bir mail gönderecektir. Mailde yer alan kodu bir A4 kağıdına büyük ve okunaklı bir şekilde yazın.

Yüz hatlarınızın belli olduğu net bir fotoğrafı kodun yazılı olduğu A4 kağıdına ekleyin. Fotoğraf ve kod alt alta olabilir.

A4 kağıdının fotoğrafını çekin ve bu fotoğrafı mail adresine yollayın. İşlemleri Word üzerinden veya tarayıcı kullanarak da yapabilirsiniz.

İşlemlerden sonra Instagram silinen hesabınızı geri alma talebinizi değerlendirecek ve buna yönelik bir geri dönüş sağlayacaktır.



