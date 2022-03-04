İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri

Şekerin hücre içine alınması çok önemlidir. Çünkü kanda fazla şeker birikmesi toksik etkilere sebep olur. Vücutta buna bağlı birtakım zararlar ortaya çıkabilir. Bu olduğunda pankreas, kan şekeri seviyesini normal sınırlarda tutmak için daha fazla insülin üretmeye başlar. Bu durum uzun süre devam ederse hücreler insüline gittikçe dirençli hale gelir. Böylece kanda hem insülin hem de kan şekeri seviyeleri normal sınırlarda kalmaz. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kaya konu hakkında bilgiler verdi.
İnsülin direncinin en önemli sebebinin kandaki artmış yağ miktarı ve ağırlık fazlalığı olduğuna dair çok çalışma bulunmakta. Bu yüzden de en etkili tedavi yöntemi beslenmeyi düzenlemek ve kilo kaybıdır.
İnsülinotropik etkilidir.
Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir.
Kullanımı: günde 2 kez 1 yemek kaşığı yoğurt içine 1 tatlı kaşığı eklenerek tüketilmeli.
İnsülin reseptörlerini aktifleştirir ve insüline hassasiyeti artırarak etki gösterir. Tokluk hormonunun salgılanmasını uyarır.
Kullanımı: Her gün 1 çubuk tarçın yarım litre suya eklenip gün içinde içilmeli.
İnsülin salınımını artırır ve insülinin periferde geri alınımı artırır.
Kullanımı: 15 adet zeytin yaprağı 250 ml sıcak suyla 15 dk demlenip , gün içinde içilmeli.
Kan şekeri hemostazını etkileyerek glukozun emilimini azaltır. Ayrıca pankreastan insülin salımını artırır.
Kullanımı: taze otu zeytinyağlı yemek olarak pişirilebilir. Kurutulmuş hali çay olarak demlenebilir. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı eklenip 10 dk demlenerek içilmeli.
Mide boşalmasını geciktirir, lif içeriğinden ötürü glukoz taşınmasını inhibe eder, eritrosit insülin reseptörlerini artırır.
Kullanımı: 4 kaşık yoğurt içine 1 yemek kaşığı eklenerek tüketilmeli.
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