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İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri

04.03.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsülin, pankreas adındaki organın, beta hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Karbonhidrat içeren bir öğün yediğimizde kandaki şekerin kandan ayrılarak hücre içine girmesini sağlar. Böylelikle kandaki şeker düzeyinin de normal sınırlarda olması sağlanmış olur.

İnsülin direncinde etkili 5 doğal öneri

Şekerin hücre içine alınması çok önemlidir. Çünkü kanda fazla şeker birikmesi toksik etkilere sebep olur. Vücutta buna bağlı birtakım zararlar ortaya çıkabilir. Bu olduğunda pankreas, kan şekeri seviyesini normal sınırlarda tutmak için daha fazla insülin üretmeye başlar. Bu durum uzun süre devam ederse hücreler insüline gittikçe dirençli hale gelir. Böylece kanda hem insülin hem de kan şekeri seviyeleri normal sınırlarda kalmaz. Diyetisyen ve Fitoterapi Uzmanı Fulya Kaya konu hakkında bilgiler verdi.

İNSÜLİN DİRECNCİNİN SEBEBİ NEDİR?

İnsülin direncinin en önemli sebebinin kandaki artmış yağ miktarı ve ağırlık fazlalığı olduğuna dair çok çalışma bulunmakta. Bu yüzden de en etkili tedavi yöntemi beslenmeyi düzenlemek ve kilo kaybıdır.

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İNSÜLİN DİRENCİNİN BELİRTİLERİ

  • Yemek sonrası fazla bir ağırlık hissi, uyku hali oluşması
  • Yemekten sonra şekerin kontrolsüz olarak düşmeye başlamasıyla el titremesi, terleme
  • Kilo almanın kontrol edilememesi
  • Sık tatlı yeme isteği
  • Yorgunluk hissi
  • Bel çevresinin giderek genişlemesi
  • 'Akantozis Nigrikans' denilen özellikle koltuk altı, kasık, boyun bölgelerinde esmerleşme
  • Karaciğerde yağlanma
  • Kadınlarda adet düzensizlikleri olarak sıralanabilir.
  • İnsülin direncinin asıl tedavisi kilo kaybetmek ve sağlıklı beslenmektir.

İNSÜLİN DİRENCİNE ETKİLİ BEŞ DOĞAL ÖNERİ

ÇÖREK OTU

İnsülinotropik etkilidir.

Beta hücre fonksiyonu üzerinde indükleyici etkisi vardır, böylece serum insülin seviyelerini artırır. Diyabet hastalığı ile mücadelede çörek otu, pankreasın yenilenmesini destekleyerek antidiyabetik etkileri olduğu gösterilmiştir.

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Kullanımı: günde 2 kez 1 yemek kaşığı yoğurt içine 1 tatlı kaşığı eklenerek tüketilmeli.

TARÇIN

İnsülin reseptörlerini aktifleştirir ve insüline hassasiyeti artırarak etki gösterir. Tokluk hormonunun salgılanmasını uyarır.

Kullanımı: Her gün 1 çubuk tarçın yarım litre suya eklenip gün içinde içilmeli.

ZEYTİNYAPRAĞI

İnsülin salınımını artırır ve insülinin periferde geri alınımı artırır.

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Kullanımı: 15 adet zeytin yaprağı 250 ml sıcak suyla 15 dk demlenip , gün içinde içilmeli.

ISIRGAN

Kan şekeri hemostazını etkileyerek glukozun emilimini azaltır. Ayrıca pankreastan insülin salımını artırır.

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Kullanımı: taze otu zeytinyağlı yemek olarak pişirilebilir. Kurutulmuş hali çay olarak demlenebilir. 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı eklenip 10 dk demlenerek içilmeli.

ÇEMEN OTU TOHUMU

Mide boşalmasını geciktirir, lif içeriğinden ötürü glukoz taşınmasını inhibe eder, eritrosit insülin reseptörlerini artırır.

Kullanımı: 4 kaşık yoğurt içine 1 yemek kaşığı eklenerek tüketilmeli.


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