Intel Crysis Remastered'ın tanıtım videosunu 'yanlışlıkla' yayınladı! İşte o video

Crysis Remastered'ın dün resmileştiğini sizlerle paylaşmıştık. Crytek'in internet sitesine yerleştirdiği bir easter egg ile ortaya çıkan Crysis Remastered, şimdi de çok daha sağlam bir sızıntı ile karşımızda. Sızıntının kaynağı ise bu kez Intel.

INTEL CRYSİS REMASTERED'I VİDEO İLE ONAYLADI

Intel'in resmi Twitter hesapları Crysis temalı bir video paylaştı. 37 saniyelik bu video, oyuncuları heyecanlandırmaya yetti. Zira video Crysis Remastered'ın tanıtım videosuydu. Video sadece ama sadece 40 saniye yayında kalabildi. 40 saniye sonra Intel resmi hesaplarından video silindi. Fakat bu 40 saniye oyunun hakkında ufak da olsa bilgi sahibi olmak ve videoyu kayda almak için yetti de arttı bile.

İŞTE CRYSİS REMASTERED'IN TANITIM VİDEOSU

Crysis Remastered Official Teaser pic.twitter.com/YXYG8dYA5T — AllGamesDelta (@AllGamesDelta_) April 16, 2020

Crysis Remastered'ın tanıtım videosu, başka hesaplardan tekrar tekrar paylaşıldı ve sosyal medya bir anda Crysis Remastered ile çalkalandı. O hesaplardan birinde bulunan videoya baktığımızda, videoda oyunun detaylarına dair pek bir bilginin yer almadığını görüyoruz. Ancak oyunun yakında geleceği ve geleceği platformlar hakkında bazı bilgiler videoda bulunmakta. Oyuna dair bir şey öğrenemediğiniz için endişelenmenize gerek yok. Intel'in paylaşımı da gösteriyor ki oyun çok ama çok yakında resmen tanıtılacak.

