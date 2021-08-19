HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Intel ilk harici GPU’su için tarih verdi

Intel ilk harici GPU’su için tarih verdi

19.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Intel’in bilgisayar işlemcisi haricinde pek çok kategoride yatırımlar yaptığı bir gerçek. Özellikle 5G tarafında Intel’in önemli yatırımlar yaptığını söyleyebiliriz. Bunun haricinde Intel’in önemli paralar harcadığı bir diğer sektör de tabi ki harici GPU üniteleri. Şirket bu konuda önemli bir adım atıyor.

Intel ilk harici GPU’su için tarih verdi

Malum uzun süredir Intel dahili GPU üniteleri üzerine çalışıyordu. Fakat ekran kartı sektöründeki hacim genişleyince Intel de rotasını bu yöne doğru kırdı.

Geçtiğimiz günlerde Intel ekran kartı serisi Arc için ilk duyurusunu yapmıştı. Arc’ın rakiplerine oranla ne gibi artılara sahip olacağı, oyun tarafında neler vaat edeceği duyurulmuştu.

İŞTE VERİLEN TARİH

Peki ilk Arc modelleri ne zaman satışa sunulacak? Intel bu sorunun cevabını da verdi. Intel imzalı ilk ekran kartları 2022 yılında raflardaki yerini almış olacak.

Intel çip krizi konusunda umut verdiIntel çip krizi konusunda umut verdi

Arc serisi kartlar hem masaüstü, hem de dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olacak. Elbette burada bizi ilgilendiren temel unsur Intel’in ekran kartlarının AMD ve Nvidia karşısında nasıl bir performans sunacağı.

Yine de Intel gibi bir devin ekran kartı pazarında önemli sayıda kullanıcıya ulaşması çok fazla uzun sürmeyecektir.

Mikroçip firması Intel'den çip açıklamasıMikroçip firması Intel'den çip açıklaması

Harmony OS ve eSim ile geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Yozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören paniklediYozgat'ta şaşırtan olay! Yüzünü gören panikledi
Aileye yeni üye geldi!Aileye yeni üye geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Süper minili fotoğrafları nefes kesti! “Evdeyim bebeğim”

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası 3. doz aşı vurgusu

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Kritik gün geldi! Yeni kısıtlamalar masada

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den sel ve heyelan uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Ozan Tufan, Premiere Lig'e transfer oldu

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

Halı sahada "Kız gibi oynamayın" dedikleri polisi vurdular

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.