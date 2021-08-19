Intel ilk harici GPU’su için tarih verdi

Malum uzun süredir Intel dahili GPU üniteleri üzerine çalışıyordu. Fakat ekran kartı sektöründeki hacim genişleyince Intel de rotasını bu yöne doğru kırdı.

Geçtiğimiz günlerde Intel ekran kartı serisi Arc için ilk duyurusunu yapmıştı. Arc’ın rakiplerine oranla ne gibi artılara sahip olacağı, oyun tarafında neler vaat edeceği duyurulmuştu.

İŞTE VERİLEN TARİH

Peki ilk Arc modelleri ne zaman satışa sunulacak? Intel bu sorunun cevabını da verdi. Intel imzalı ilk ekran kartları 2022 yılında raflardaki yerini almış olacak.

Arc serisi kartlar hem masaüstü, hem de dizüstü bilgisayarlarda kullanılabilir olacak. Elbette burada bizi ilgilendiren temel unsur Intel’in ekran kartlarının AMD ve Nvidia karşısında nasıl bir performans sunacağı.

Yine de Intel gibi bir devin ekran kartı pazarında önemli sayıda kullanıcıya ulaşması çok fazla uzun sürmeyecektir.

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