İnternet hızını artırmaya yardımcı olacak öneriler/ürünler

Son zamanlarda giderek artan evden çalışma sistemi, kaliteli bir internet bağlantısına duyulan ihtiyacı artırıyor. Sürekli yavaşlayan ve bağlantısı kopan bir internet ile ne yazık ki verimli bir şekilde çalışmak pek mümkün değil. Bu nedenle internet hızına etki edecek en iyi ürünleri ve yöntemleri sizin için araştırdık.

Uyarı: İnternet hızını servis sağlayıcısının vadettiğinden daha fazla artırmak mümkün değil.

İnternet hızınızın düşmemesi için neler yapabilirsiniz?

İnternet hızınızın düşmesini engelleyebilirsiniz. Ancak unutulmaması gereken nokta, internetinizi hızlandırmak için ne yaparsanız yapın, servis sağlayıcının size sunduğu hızdan daha yüksek bir hız elde edemezsiniz.

Bu nedenle internet altyapısı seçerken, bulunduğunuz bölgedeki en güçlü sinyal aktarımı yapan internet sağlayıcıyı tercih etmelisiniz.

Bunun yanı sıra, ağ bağlantısı bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmayın ve Wireless şifresini belli aralıklarla değiştirin.

Sizin için belirlenen kotayı aştığınızda internet hızınız yavaşlayacağı için kota dışına çıkmamaya çalışın.

Ayrıca bilgisayarınızı güncel olarak tarayın ve virüslere karşı koruyun.

Modemi evinizin orta noktasına ve diğer elektronik aletlerden uzakta konumlandırın. Bu sayede parazitlerden korunarak daha rahat sinyal alabilirsiniz.

Şimdi de internet hızınızı korumak için hangi ürünlerden destek alabileceğinize bakalım.

1. Çok katlı binalar için Xiaomi DVB4235GL

Xiaomi DVB4235GL, sahip olduğu 2 harici anten sayesinde 300 mbps'e kadar olan veri aktarımını sorunsuz şekilde ileterek internet hızınızın artmasına yardım ediyor. Duvardan da veri iletimi yapabildiği için çok katlı binalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca ürüne aynı anda 64 ayrı cihaz bağlanabiliyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan ürün, Wi-Fi sinyal gücünün alanını genişletiyor ve sorunsuz bir internet sağlıyor. Birçok ürünle uyumlu olarak çalışan cihaz, bağlantı sorunlarını minimuma indiriyor.

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2. Tek tuşla Wi-i alanını genişleten TP-Link TL-WA850RE

Kablolu ve kablosuz ağların kapsam alanını genişletmek için özel olarak tasarlanan TP-Link TL-WA850RE, Range Extender özelliği sayesinde tek düğmeye basarak Wi-Fi alanını kısa sürede kolayca genişletiyor. Şifrelenmiş bağlantı sayesinde Wi-Fi ağınızın ekstra güvenliğini sağlıyor. TL-WA850RE özelliği ise kablolu internetinizi Ethernet bağlantı noktasına takarak kablosuz ağa çevirmenize yardım ediyor. LED kontrol fonksiyonu ile akıllı cihazlarla bağlantı kurabiliyor. Bu sayede cihaza erişip uzaktan kontrol edebilirsiniz. Cihaz sayesinde evinizdeki düşük sinyal alanlarından kolayca kurtulabilirsiniz.

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3. İyi bir oyun deneyimi için Mercusys MW305R

Mercusys MW305R, 3 adet 5dBi anteni sayesinde geniş ve güçlü Wi-Fi erişim alanı sunuyor. Ürün, 300 mbps'e kadar Wi-Fi hızı sağlıyor. Bu hız; çevrim içi oyun, dosya indirme ve HD yayın gibi yüksek internet hızı gerektiren durumlar için oldukça yeterli. Ayrıca ürün, kesintisiz bir ağ bağlantısı sağlıyor. Cihaz; MediaTek yonga setine, küçük tasarıma ve güçlü bir Wi-Fi iletim ağına sahip. Ebeveyn kontrol özelliği ile cihazların internete giriş zamanlarını da belirleyebilirsiniz. Ayrıca misafirler için farklı ağ oluşturarak Wi-Fi ağınızı güvende tutabilirsiniz.

Mercusys MW305R'i sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Hız ve güç için Sunydog Wi-Fi Genişletici

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Sunydog Wi-Fi Genişletici, 300 mbps hız ile internetin çekmediği ölü noktalara ulaşıyor. WPS düğmesi, tek dokunuşla güvenli şifreleme özelliği sağlıyor. AP modu ile daha geniş ve kaliteli bir internet gücü ve hızı sunuyor. Ethernet bağlantı noktası ile kablolu internetinizi kablosuz internete çevirerek evinizin her köşesinde kolayca internet bağlantısı sağlayabilirsiniz. Kompakt tasarımı ile taşıması kolay ve fazla yer kaplamıyor. Kısacası, çok katlı binalarda ve geniş alana sahip mekanlarda sorunsuz ve kaliteli Wi-Fi ağı sağlıyor.

Sunydog Wi-Fi Genişletici'yi incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Geniş kapsama alanı sağlayan Fenteer WiFi Extender

Fenteer Wi-Fi Extender, tekrarlayıcı mod ile kaliteli ve geniş bir kapsama alanına sahip. Yüksek bağlantı hızı ile 300 mbps kadar hızlı internet aktarımı ve kör noktalara Wi-Fi erişim imkanı veriyor. Ürün tak ve kullan özelliği sayesinde son derece kolay bir kullanım ve kurulum sağlıyor. İstediğiniz mekanda, ev ya da iş yerinde kolayca kullanabilirsiniz. WPS tuşu ile kısa sürede güvenli bir ağ sistemi kurmanıza yardım ediyor. Bu sayede istenmeyen misafir girişlerini engelliyor. Tablet, bilgisayar, akıllı telefonlar gibi bütün Wi-Fi kullanan ürünlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üstelik şık ve kompakt tasarımı ile evinizde fazla yer kaplamıyor.

Fenteer Wi-Fi Extender için sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Tüm modemler için Dark DK NT WRT360

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Dark DK NT WRT360, model ve marka fark etmeksizin bütün modemlerde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. 802.11n teknolojisi, 300 mbps hıza kadar yüksek hızlı internet aktarımı sağlıyor. Ergonomik yapısı ile fazla yer kaplamıyor. Ürünü doğrudan fişe takarak çalıştırabilirsiniz. Türkçe arayüzü sayesinde bağlantı ve kurulumu kolayca yapabilirsiniz. Ürün; camdan, tavandan, kalın duvarlardan ve sudan etkilenmeden Wi-Fi iletimi sağlıyor. Cihaz, kablolu interneti kablosuza çevirirken, kablosuz interneti de kabloluya çevirebiliyor. Gece lambası ise karanlıkta ürüne müdahale etmenize yardımcı oluyor.

Dark DK NT WRT360 için buraya tıklayabilirsiniz.

7. D-Link Kablosuz Open Source Repeater ile enerji tasarrufu sağlayın

D-Link Kablosuz Open Source Repeater, geniş bir iletim gücüne ve kalitesine sahip. Cihazı, altyapısı güçlü ve kaliteli olan internet sağlayıcı ile birlikte kullandığınızda 300 mbps kadar güçlü bir internet aktarımı sağlıyor. WLAN zamanlayıcı sayesinde daha düşük enerji tüketimi gerçekleştiriyor. WPS özelliği ile kolay ve güvenli şifreleme yaparak ağınızı dışarıdan gelecek tehlikelere karşı koruyor. Evinizde ve iş yerinizde rahatça kullanabilirsiniz. Ürün aynı zamanda 7 farklı çalışma modunu destekliyor.

D-Link Kablosuz Open Source Repeater'ı incelemek ya da satın almak için buraya tıklayın.

8. Linux'la da uyumlu: Everest Ewr-n501

Everest Ewr-n501 ile modemden gelen sinyali güçlü ve kesintisiz şekilde geniş alana aktarabilirsiniz. Ürün Linux, Windows ve Macos gibi işletim sistemleri ile uyumlu. Modemden gelen interneti kablolu ya da kablosuz şekilde dağıtıyor. LED bağlantı göstergesi sayesinde bağlantı gücünü rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Şık tasarımı ile de her ortama uyum sağlıyor. Çevresel etmenlerden oluşacak olan sinyal kesintilerini önlüyor. Bu sayede güçlü ve sorunsuz bir veri aktarımı sağlıyor. Yani, iş yeri ya da evde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Everest Ewr-n501'i incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın..

9. Yüksek menzilli BarsCon Kablosuz Sinyal Güçlendirici



Kablosuz kapsama alanını artırmanızı sağlayan BarsCon Kablosuz Sinyal Güçlendirici, 300 mbps'ye kadar hız ile güçlü sinyal sunuyor. AP modu sayesinde farklı bir Wi-Fi erişim noktası kurmanızı sağlıyor. Ürün; tablet, akıllı telefon, modem, akıllı televizyon ve Iphone gibi tüm kablosuz cihazlarla uyumlu. WPS tuşunu kullanarak güvenli şifre oluşturabilirsiniz. Kolay bir kullanıma sahip olan ürünü, tasarımı sayesinde hem ev hem de iş yeri için tercih edebilirsiniz.

Entegre antenleriyle geniş kapsama alanı oluşturan BarsCon 300mbps Access Point Wifi Repeater Kablosuz Sinyal Güçlendirici'yi buradan satın alabilirsiniz.

