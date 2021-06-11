İnternet kafelerin yerini alıyor! "Getirisi ve riski yüksek bir sektör"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi Dijital Medya ve Marka Yönetimi Ofisi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Sefer Darıcı özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan ve girişimcilerin yeni gözdesi haline gelen VR kafelerle ilgi açıklamalarda bulundu.

"EKİPMAN PAHALILIĞI VR KAFELERE İLGİYİ ARTIRDI"

Dr. Darıcı, ekipmanların pahalı olmasının VR kafelere olan ilgiyi gün geçtikçe arttırdığını ifade ederek, “İnternetin yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bilgisayar ekipman ve internet ücretlerinin yüksek olması internet kafelerin yaygınlaşmasına neden olmuştu. Neredeyse her sokak başında bulunan internet kafeler popülerliğini kaybetti. Günümüzde VR deneyimi yaşamak isteyen kişiler için de durum aynıdır. Ekipmanların pahalı olması açılan VR kafelere olan ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu durum birçok girişimci için de yeni fırsatları beraberinde getirmektedir” dedi.

HAYAL İLE GERÇEK SANAL ORTAMDA BULUŞUYOR

Sanal gerçeklik merkezlerinin gelişim sürecinin daha eskiye dayandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Darıcı, “Sanal gerçeklik; hayal ile gerçeği birleştiren ve duyu organlarımız tarafından alınan duyumların sanal bir dünyanın içerisinde gerçekten var olduğumuz algısını hissetmemize neden olan bir teknolojidir. Bu teknolojinin gerek yazılımsal ve gerekse fiziksel birçok faktörü bulunmaktadır. Kişi kendisini önceden tasarlanan ve gözleri tamamen kapatan hareket sensörlü gözlükler vasıtasıyla 360 derece bir görüntünün içerisinde bulur. Yüksek çözünürlük, yardımcı ekipman ve benzeri ile algılatılan farklı bir gerçekliktir. Kişi normalde bulunmadığı bir sanal ortamı deneyimleyebilir” diye konuştu.