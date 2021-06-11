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İnternet kafelerin yerini alıyor! "Getirisi ve riski yüksek bir sektör"

11.06.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. Öğr. Üyesi Sefer Darıcı bir zamanların popüler internet kafelerinin yerini artık VR (Sanal Gerçeklik) kafelerinin almaya başladığını söyledi.

İnternet kafelerin yerini alıyor! "Getirisi ve riski yüksek bir sektör"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kurumsal İletişim Merkezi Dijital Medya ve Marka Yönetimi Ofisi Yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Sefer Darıcı özellikle büyükşehirlerde yaygınlaşan ve girişimcilerin yeni gözdesi haline gelen VR kafelerle ilgi açıklamalarda bulundu.

"EKİPMAN PAHALILIĞI VR KAFELERE İLGİYİ ARTIRDI"

Dr. Darıcı, ekipmanların pahalı olmasının VR kafelere olan ilgiyi gün geçtikçe arttırdığını ifade ederek, “İnternetin yaygınlaşmaya başladığı yıllarda bilgisayar ekipman ve internet ücretlerinin yüksek olması internet kafelerin yaygınlaşmasına neden olmuştu. Neredeyse her sokak başında bulunan internet kafeler popülerliğini kaybetti. Günümüzde VR deneyimi yaşamak isteyen kişiler için de durum aynıdır. Ekipmanların pahalı olması açılan VR kafelere olan ilgiyi gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu durum birçok girişimci için de yeni fırsatları beraberinde getirmektedir” dedi.

HAYAL İLE GERÇEK SANAL ORTAMDA BULUŞUYOR

Sanal gerçeklik merkezlerinin gelişim sürecinin daha eskiye dayandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Darıcı, “Sanal gerçeklik; hayal ile gerçeği birleştiren ve duyu organlarımız tarafından alınan duyumların sanal bir dünyanın içerisinde gerçekten var olduğumuz algısını hissetmemize neden olan bir teknolojidir. Bu teknolojinin gerek yazılımsal ve gerekse fiziksel birçok faktörü bulunmaktadır. Kişi kendisini önceden tasarlanan ve gözleri tamamen kapatan hareket sensörlü gözlükler vasıtasıyla 360 derece bir görüntünün içerisinde bulur. Yüksek çözünürlük, yardımcı ekipman ve benzeri ile algılatılan farklı bir gerçekliktir. Kişi normalde bulunmadığı bir sanal ortamı deneyimleyebilir” diye konuştu.

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"GETİRİSİ VE RİSKİ YÜKSEK BİR SEKTÖR"

VR kafelerin girişimciler için yeni fırsatlar sunduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Darıcı, “Son zamanlarda özellikle birçok kişi veya kurum VR kafe açmak istiyor. Getirisi ve riski yüksek bir sektör. Yerine göre kurulan odalarda satılik oyun ücretleri 100 TL’ye kadar olabiliyor. Bizlerle de altyapısını öğrenmek için irtibata geçiyorlar. Ancak cihaz kurulumlarından tutun, uyumuna, alanın fiziki özelliklerinden tutun, oyun ekipmanlarına kadar birçok farklı unsuru göz önüne almak ve dikkatli olmak gerekiyor. Yatırım maliyet hesaplamalarının iyi yapılması gerekiyor. Ayrıca farklı sektörlerden bu teknolojiyi kullanmak isteyen ve hatta Mixed Reality (Karma Gerçeklik) uygulamalarını başlatmak isteyen kurumlar var. Bunlar inşaat firmaları, okullar ve devlet kurumları da olabiliyor. Burada da işletmelerin konsepti ve hedef kitleleri üzerinden sağlıklı bir analiz şart. Sanal Gerçeklik, Arttırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik ortak yanları ve uygulamaları olsa da birbirinden farklı kavramlar. Ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar vermek kurumun olduğu kadar müşterinin beklenti ve istekleriyle de doğru orantılı olmalıdır. Bu teknolojiyle henüz başlamamış bir inşaat projesinde dairenin içerisinde veya sitede müşteriyi gezdirebileceğiniz gibi, sınıf, okul veya kampüs alanınızı öğrencinin odasına kadar taşıyabilirsiniz. Bir otelin katlarını gezdirebilir veya alışveriş merkezinde dolaştırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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