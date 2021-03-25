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İnternet kullanıcıları aşı ararken dolandırılıyor

25.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesi heyecanlandıran ama bir o kadar da korkutan internetin karanlık yüzünde koronavirüs konundaki tehlikeler de kol geziyor. Peki burada ne tür tehlikeler var?

İnternet kullanıcıları aşı ararken dolandırılıyor

İnternetin karanlık yüzünde koronavirüs aşılarının satıldığı söyleniyor. Buna göre bazıları insanların aşılara olan ihtiyacından yararlanmaya çalışıyor. Gelen son detaylara göre ocak ayından bu yana çok ciddi bir test ve aşı satışı yapıldığı ifade ediliyor. Normal şartlarda bu tür ekipmanlar satılamaz.

Karanlık internet olarak da bilinen deep web aslına bakacak olursak zararlı bir platform değil. İnsanların daha özgür bir şekilde internet kullanımını sağlamak istiyor. Ancak burada yasal olmayan madde satıcılarından koronavirüs aşı satıcılarına kadar neredeyse herkesi bulmak mümkün.

ŞİMDİ DE KORONAVİRÜS AŞISI SATIYORLAR

Darknet görebileceğiniz en tuhaf yerlerden bir tanesidir. Burada bazıları gerçekten de talep edilen hizmeti yerine getirirken kimileri dolandırıcı olabiliyor. Özellikle de koronavirüs aşıları ile ilgili çok ciddi bir dolandırıcılık furyası mevcut. Genellikle kullanıcılar sipariş veriyor ve bahsettikleri aşıları alamıyor.

Elbette gerçekten de bu aşıları satışa sunan bazı satıcılar var. Ancak onların nereden bu aşıları elde ettiği ve nasıl satışa sunduğu bilinmiyor. Bu nedenle kesinlikle güvenilir olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca internetin karanlık tarafı olarak bilinen bu bölgede gezmenizi asla önermiyoruz.

Dolandırıcılardan bazıları ilginç kampanyalar bile ortaya attı. Mesela koronavirüs testlerinden 2 tane alana bir tanesi hediye ediliyor. Özellikle ABD, İspanya, Almanya, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi ülkelerden çok ciddi satış var. Peki siz internetin karanlık tarafında böyle bir aşı satışının yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) internet Aşı
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