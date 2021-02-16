İnternet ücretsiz olur mu?

Birçok kişinin beklediği yeni internet düzenlemesi dünya çapında gerçekleşebilir. Son 10 yıl içerisinde internet kullanımı çok ciddi seviyelerde artış gösterdi. Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada internet kullanımının temel bir insan hakkı olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar internet adeta bir lüks gibi görülüyordu. Hele ki 10 yıl önce herkesin evinde internet olması neredeyse imkansızdı. Fakat şimdi küresel şirketler interneti her yere ulaştırdı. Akıllı telefonlar burada büyük öneme sahip.

İNTERNET TEMEL İHTİYAÇ

Araştırmacılar internetin tıpkı temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması gibi büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD ve Avrupa gibi ülkelerde birçok farklı internet projesi geliştiriliyor. Bu projeler sayesinde halkın ücretsiz bir şekilde internette ulaşması amaçlanıyor. Elbette büyük internet sağlayıcılarının da buradaki önemli rolünü atlamamak gerek.

Avrupa ve ABD merkezli yapılan çalışmalar sonucunda insan haklarının bütünüyle sağlanabilmesi için internetin şart olduğu söylendi. Hatta Hindistan gibi ülkelerde bu tür girişimler var. Mesela Hindistan’ın bir eyaletinde 39 milyon kişiye ücretsiz internet sağlandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yine benzer projelere imza atıyor.