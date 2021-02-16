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İnternet ücretsiz olur mu?

16.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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İnternet ücretsiz olur mu?

Yapılan bazı çalışmalar ile birlikte yeni internet düzenlemesi gelebilir. Özellikle internetin yeme ve içme ihtiyacı gibi son derece önemli görülmesi büyük önem taşıyor.

Birçok kişinin beklediği yeni internet düzenlemesi dünya çapında gerçekleşebilir. Son 10 yıl içerisinde internet kullanımı çok ciddi seviyelerde artış gösterdi. Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada internet kullanımının temel bir insan hakkı olduğu ifade edildi.

Bugüne kadar internet adeta bir lüks gibi görülüyordu. Hele ki 10 yıl önce herkesin evinde internet olması neredeyse imkansızdı. Fakat şimdi küresel şirketler interneti her yere ulaştırdı. Akıllı telefonlar burada büyük öneme sahip.

İNTERNET TEMEL İHTİYAÇ

Araştırmacılar internetin tıpkı temel gıda ihtiyaçlarının karşılanması gibi büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD ve Avrupa gibi ülkelerde birçok farklı internet projesi geliştiriliyor. Bu projeler sayesinde halkın ücretsiz bir şekilde internette ulaşması amaçlanıyor. Elbette büyük internet sağlayıcılarının da buradaki önemli rolünü atlamamak gerek.

Avrupa ve ABD merkezli yapılan çalışmalar sonucunda insan haklarının bütünüyle sağlanabilmesi için internetin şart olduğu söylendi. Hatta Hindistan gibi ülkelerde bu tür girişimler var. Mesela Hindistan’ın bir eyaletinde 39 milyon kişiye ücretsiz internet sağlandı. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yine benzer projelere imza atıyor.

Elbette burada asıl önemli olan küresel internet sağlayıcıları ile ortak projeler yürütebilmek. Evrensel internet erişiminin dünya için pek bir maliyet yaratacağı düşünülmüyor. Bu nedenle hükümetler duruma sıcak bakıyor olmalı. Bireysel internet kullanımı arttıkça bu sorunun daha da az olacağı düşünüyor. Eğer bu şekilde devam ederse ve hükümetler ortak projeler yürütebilirse 10 yıl kadar sonra tüm dünyada internet ücretsiz hale gelebilir.

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