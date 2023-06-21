İnternette sattığı oyun konsolunu göndermedi: 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı!

Samsun'da, internetten sattığı oyun konsolunu göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Samsun’da ikamet eden M.Y., internette bin 400 liraya satışa sunulan oyun konsolunu satın almak için ilanı veren D.G. ile bağlantıya geçti Oyun konsolu için D.G.’ye bin 400 lira gönderen M.Y., parayı göndermesine rağmen oyun konsolu gelmeyince polise şikayette bulundu.

D.G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi’nde dava açıldı. D.G. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. (İHA)

