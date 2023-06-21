HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İnternette sattığı oyun konsolunu göndermedi: 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı!

İnternette sattığı oyun konsolunu göndermedi: 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı!

21.06.2023 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da internetten satışa sunduğu oyun konsolunu parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ve ayrıca adli para cezası verildi.

İnternette sattığı oyun konsolunu göndermedi: 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı!

Samsun'da, internetten sattığı oyun konsolunu göndermeyen şahsa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Samsun’da ikamet eden M.Y., internette bin 400 liraya satışa sunulan oyun konsolunu satın almak için ilanı veren D.G. ile bağlantıya geçti Oyun konsolu için D.G.’ye bin 400 lira gönderen M.Y., parayı göndermesine rağmen oyun konsolu gelmeyince polise şikayette bulundu.

D.G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi’nde dava açıldı. D.G. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 320 lira da adli para cezasına çarptırıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki aile arasında silahlı kavga! Birbirlerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar varİki aile arasında silahlı kavga! Birbirlerine kurşun yağdırdılar: Yaralılar var
37 ilde TikTok operasyonu! Fenomenlerle birlikte para aklamışlar...37 ilde TikTok operasyonu! Fenomenlerle birlikte para aklamışlar...
Bahçeli'den çok konuşulacak 'faiz' çıkışı! Bahçeli'den çok konuşulacak 'faiz' çıkışı!
Anahtar Kelimeler:
internet hapis

En Çok Okunan Haberler

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Alkol masasında "anlık olarak" bulunmuş! Görüntüler infial yaratmıştı

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Markette çifte cinayet! Bekçi kuzen dehşet saçtı...

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.