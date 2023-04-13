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İnternetten aldığı elbise eve gelince hayal kırıklığına uğradı! Sosyal medyada viral oldu

13.04.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten alışverişin artmasıyla birlikte birçok kişi kıyafetlerini mağazadan almak yerine internetten almayı tercih ediyor. Oldukça zaman kazandıran bu durum çeşitli problemlere neden olabiliyor. TikTok'ta internetten aldığı balo elbisesini paylaşan bir kadın yaşadığı hayal kırıklığını göstererek viral oldu.

İnternetten aldığı elbise eve gelince hayal kırıklığına uğradı! Sosyal medyada viral oldu

Balo elbiseleri kadınlar için oldukça önem taşıyor. Kendi zevkine uygun kıyafet bulmakta zorlanan birçok kadın, internetteki modellerin üzerinde duran kıyafetlere güvenerek alışveriş yapıyor. Ancak bu alışverişler hüsranla sonuçlanabiliyor. Nyla Wright, internetten altın renkli balo elbisesi satın aldı. Elbisesi eve gelince hayatının şokunu yaşayan Nyla, balo elbisesinin internettekiyle tamamen farklı olduğunu gösterdi.

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18 yaşındaki Nyla, 180 $ ödeyerek aldığı uzun elbisenin, açıklanmayan web sitesindeki rüya gibi elbiseyle tamamen aynı olmadığını keşfetti.

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Nyla,yayınladığı videoda ilk olarak modelin muhteşem payetli elbiseli bir fotoğrafını gösterdi. Daha sonra elbisenin içinde nasıl göründüğünü paylaştı. Elbise internette gösterilen fotoğrafla aynı kalitede değildi.

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Kumaş daha ucuz görünüyordu ve tasarım web sitesindeki ile tamamen aynı değildi.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları fikirlerini yorumlara yazdı. Bazıları aynı elbiseyi başka bir renkte sipariş ettiklerini iddia ederek kendilerinin de mağdur olacağından korktu.


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