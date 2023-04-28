İnternetten aldığı elbise eve gelince yaşadığı şoku paylaştı! Mezuniyet elbisesiyle prenses olmak istemişti ama...

İnternetten alışveriş yapmak hem zamanımız hem de bütçemiz için etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Ancak alınan kıyafetlerin satıcısına, özelliklerini okumaya dikkat etmemiz gerekiyor. Amerika'da yaşayan 18 yaşındaki genç kız lise mezuniyeti için aldığı mavi tül elbisenin Disney prenseslerinin görünümünde olacağını düşündü. Ancak gelen elbiseyle hayal kırıklığına uğradı.

Julia, mavi elbisesi için 200 sterlin ödedi. İnternetteki görseller kabarık ve uzun mavi elbise Cindirella tarzındaydı.

Ancak gelen elbise benzer bir renge sahip olmasına rağmen, modeldeki kabarıklığı ve uzunluğu yoktu. Julia, en kötü şeyin de elbisesinin mezuniyetten bir gün önce gelmesi nedeniyle yeni elbise alacak zamanının olmaması olduğunu söyledi.

Julia elbisesiyle bir prenses yerine vaftiz annesi gibi göründüğü söyleyerek aldığı elbiseden utandığını açıkladı.

İnternet alışverişi kurbanı videoyu TikTok'ta paylaşınca viral oldu ve sadece beş günde 4,8 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları elbisenin o kadar da kötü olmadığını mini bir elbise haline getirilirse güzelleşebileceğini belirtti.



