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İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

İstanbul Esenler'de yaşanan olay gündem yarattı. 29 yaşındaki Mehmet Y. bir internet sitesinden 'eskort' adı altında kadın arkadaş bulmak adına internet sitesinde yayınlanan telefon numarası ile iletişime geçti. Genç adam bu girişimi sonrasında adeta kabusu yaşadı...

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

Genç adamdan eskort için önce 500 TL yatırılması istendi. Mehmet Y. istenilen miktarı yatırmasına rağmen paranın yatmadığı söylenerek 7 bin 100 TL ödeme yapmasını sağladılar. Günün sonunda dolandırıldığını anlayan Mehmet Y. soluğu adliye de alarak söz konusu internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

PARAYI ALDIKTAN SONRA TELEFON KAPANDI

Sözcü'den Şeyma Ulusoy'un haberine göre, konfeksiyon işçisi Mehmet Y., 7 Ekim akşamı eskort kadın bulmak için internetten arama yaptı. Yaptığı arama sonucu bulduğu internet sitesindeki numarayı arayan Mehmet Y. olay anını suç duyursun da şöyle aktardı;” Cinsel ilişkiye girmek için internette gezindim ajans dörtyol esenler isimli yerle irtibata geçtim. Ardından sitedeki numarayı aradım. Benden verecekleri hesaba 500 TL göndermemi istediler. Bende verdikleri hesaba bu parayı gönderdim. Daha sonra bana ‘ yolladığınız paranın kodu çıkmıyor’ dendi ve tekrar göndermemi istediler. Hiç şüphe duymadan tekrar gönderdim 500 TL. Sonrasında yeniden kod çıkmıyor dendi. 7 Ekim ve 8 Ekim’e kadar toplamda 7 bin 100 TL göndermiş oldum. 7 bin 100 TL sonrasında telefon kapandı ve hiç açılmadı.Dolandırıldığımı o zaman anladım. ” Genç adam kandırıldığını ve parasının çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskort Kız istanbul Esenler internet dolandırıcılık

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