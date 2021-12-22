İnternetten içki sipariş etti! Canından oldu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İÇTİKTEN SONRA FENALAŞTI

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)



