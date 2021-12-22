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İnternetten içki sipariş etti! Canından oldu

22.12.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 46 yaşındaki Mustafa Ersöz internetten içki siparişi verdi. İçkinin sahte çıkması üzerine Ersöz zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ersöz hastanede yaşamını yitirdi.

İnternetten içki sipariş etti! Canından oldu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde internetten sipariş ettiği sahte içkiyi içerek zehirlendiği öne sürülen Mustafa Ersöz (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İÇTİKTEN SONRA FENALAŞTI

Atça Mahallesin'de çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Mustafa Ersöz, iddiaya göre 4 gün önce internetten sipariş verdiği sahte içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Mustafa Ersöz, yakınları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ersöz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın sahte içki
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