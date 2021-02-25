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İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

25.02.2021 10:10 | Son Güncelleme:
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İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İzmir'de, özel günlerde kullanmak için peruk sipariş eden 20 yaşındaki Nur Sultan, gönderilen palyaço peruğuyla şaşkına döndü. Yanlışlık olduğunu düşünüp internet sitesi yetkililerine ulaşmak istediyse de çabaları sonuçsuz kalan Sultan, şikayetçi olacağını söyledi.

Koronavirüs salgınının etkisiyle daha çok evlerinde vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını da çoğunlukla e- ticaret yoluyla karşılamaya başladı. İnternetten satın alınan ürünlerin sayısı hızla artarken, sahte veya kusurlu ürün sayısında da artış oldu. Sorun yaşayan vatandaşlar ise mağduriyetlerinin çözülmesini istiyor.

SARI PERUK YERİNE PALYAÇO PERUĞU GELDİ

Mağduriyet yaşayanlara Suriye uyruklu Nur Sultan da eklendi. Sultan, internetten 150 TL verip peruk sipariş etti. Özel günlerde kullanmak için merakla beklediği peruk yerine, palyaçoların kostümünü tamamlamak için kullandığı renkli peruk geldi. Şaşkına dönen Sultan, alışveriş sitesi yetkililerine ulaşmak istediyse de başarılı olamadı.

Yaşadığı olayı anlatan Nur Sultan, "Düğün gibi özel günlerde takmak için bir internet sitesinden çok güzel bir peruk siparişi verdim. Palyaço peruğu gelince şok oldum. Aldığım firmaya ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. Ulaşılamayan bir telefon numarası koymuşlar. Dolandırıcı olduklarını düşünüyorum" dedi. İnternet sitesinin aktif olduğunu belirten Nur Sultan, "Zoruma giden verdiğim para değil. Başka bir insan da benim düştüğüm hataya düşmesin. Benim gibi başkaları da aynı şeyleri yaşamasın diye şikayetçi olacağım" diye konuştu.

'DOLANDIRICILIK SUÇU VAR SAVCILIĞA BAŞVURULMALI'

Yaşanan bu tür olaylar sonrası neler yapılması gerektiğini anlatan Avukat Efekan Kaplan, şu bilgileri verdi:

"İnternetten yapılan alışverişlerde tüketicinin sorgusuz sualsiz 14 gün içinde cayma hakkı bulunmaktadır. Alınan malın ayıplı olup olmadığına bakılmaksızın tüketici cayma hakkını kullanabilir. Ödediği bedeli geri isteyebilir. Zaman zaman da sipariş verilenden farklı ürünlerin çıktığını duyabiliyoruz. Bu tür konularla da sık karşılaşıyoruz. Özellikle pandemi döneminde elektronik ticaretin artmasıyla sık karşılaşıyoruz. Çünkü dolandırma kastı olan kişilerin internet üzerinden yaptıkları satışlardan bulunabilmeleri daha zor olduğu için bu tür yöntemleri sıklıkla tercih ediyorlar. Bu tür bir dolandırıcılıkla karşılaşmamak adına kargonun alındıktan sonra doğrudan doğruya koronavirüs tedbirlerine de riayet edilip, kargocuyla birlikte açılmasını ve ürün farklıysa tutanak tutulmasını öneriyoruz. Sonra bu tutanakla beraber ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na başvurulması önemli. Özellikle bu tarz hileli davranışlarla aldatma kastı olan durumlar bizim Türk Ceza Kanunu'nda 'dolandırıcılık' suçunu oluşturuyor: Bu da dolandırıcılıkla işlem yapılmasını gerektiren konudur. Buradaki olayımızda da bir dolandırıcılık faaliyeti var. Bu nedenle savcılığa başvurulmalı."

Kaynak: DHA


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