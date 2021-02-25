İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüs salgınının etkisiyle daha çok evlerinde vakit geçirmeye başlayan vatandaşlar, günlük ihtiyaçlarını da çoğunlukla e- ticaret yoluyla karşılamaya başladı. İnternetten satın alınan ürünlerin sayısı hızla artarken, sahte veya kusurlu ürün sayısında da artış oldu. Sorun yaşayan vatandaşlar ise mağduriyetlerinin çözülmesini istiyor.

SARI PERUK YERİNE PALYAÇO PERUĞU GELDİ

Mağduriyet yaşayanlara Suriye uyruklu Nur Sultan da eklendi. Sultan, internetten 150 TL verip peruk sipariş etti. Özel günlerde kullanmak için merakla beklediği peruk yerine, palyaçoların kostümünü tamamlamak için kullandığı renkli peruk geldi. Şaşkına dönen Sultan, alışveriş sitesi yetkililerine ulaşmak istediyse de başarılı olamadı.

Yaşadığı olayı anlatan Nur Sultan, "Düğün gibi özel günlerde takmak için bir internet sitesinden çok güzel bir peruk siparişi verdim. Palyaço peruğu gelince şok oldum. Aldığım firmaya ulaşmaya çalıştım ancak ulaşamadım. Ulaşılamayan bir telefon numarası koymuşlar. Dolandırıcı olduklarını düşünüyorum" dedi. İnternet sitesinin aktif olduğunu belirten Nur Sultan, "Zoruma giden verdiğim para değil. Başka bir insan da benim düştüğüm hataya düşmesin. Benim gibi başkaları da aynı şeyleri yaşamasın diye şikayetçi olacağım" diye konuştu.