İnternetten tanışıp evlendi, hayatı kabusa döndü! 'Çetenin ağına düştüm'

Ankara'da Murat Alparslan isimli bir kişi, internette tanıştığı kadınla bir süre sevgili olduktan sonra evlendi. Bir gün Alparslan, eşinin üzerine 29 ayrı hat açıldığını fark edince yaşanan tartışma sonrası eşi, Alparslan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Alparslan karar sonrası evden uzaklaşırken iddiaya göre eşi evde ne var ne yok alıp götürdü. Bu olay sonrasında boşanma davası açan Alparslan, mahkemenin verdiği kararla hayatının ikinci şokunu yaşadı.

"SANANE, SEN KİM OLUYORSUN?"

Murat Alparslan internet üzerinden bir hanımefendiyle tanıştı. Bir süre sevgili oldular sonra da evlenmeye karar verdiler ve Ankara'da yaşamaya başladılar. Murat, eşinin adına 29 ayrı hat açıldığını öğrenince bir akşam tartışma yaşandı. Yaşadıkları tartışmayı anlatan adam eşinin kendisine 'Sanane, sen kim oluyorsun bana karışıyorsun' dediğini aktardı. İddiaya göre kendisi eşine ne sözlü ne de fiziki şiddette bulundu ama eşi, polise gidip şikayette bulundu, uzaklaştırma kararı aldırdı.

EVDEKİ EŞYALARI ALIP KAÇTI

Temizlikçi olarak çalışan adam şahsi eşyalarını alıp evden uzaklaştı. Zaten ne olduysa o karardan sonra oldu. İddiasına göre eşi sabaha karşı evde ne var ne yok toplayıp kaçtı.

HAYATININ İKİNCİ ŞOKUNU YAŞADI

Show Haber'in haberine göre hayatının şokunu yaşayan adam eşine boşanma davası açtı. Mahkeme, adama tedbir nafakası bağlanmasına karar verdi. Murat Alparslan kendisini dolandırdığını iddia ettiği kadına aylık 1 bin TL ödeyecek. Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Alparslan 'Sizin anlayacağınız bir çetenin ağına düştüm' dedi.

