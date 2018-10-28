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İNTES Başkanı Celal Koloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 12:20 | Son Güncelleme

İNTES Başkanı Celal Koloğlu, 'Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden biri olan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışını Cumhuriyet'imizin 95'inci yaşında yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz' diye konuştu.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden biri olan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışını Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yaşında yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Koloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Türk milletinin en büyük bayramı 29 Ekim’in 95'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusu içerisinde olduklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde imkansızlıklar içinde ve büyük mücadelelerle kazanılan Cumhuriyet'in, Türk milletinin en kıymetli mirası olduğunu vurgulayan Koloğlu, şunları kaydetti:

"Millet iradesini her şeyin üstünde tutan bu kıymetli miras, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Aziz Türk milleti, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu kutsal emanete tüm gücüyle sahip çıkmış, millet iradesini hiçe sayanlara en güzel cevabı vermiştir.

Bugün, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerinden biri olan dünyanın en büyük havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışını Cumhuriyet'imizin 95'inci yaşında yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizler ülkesi için çalışan, üreten inşaat sanayicileri olarak, istiklalimize ve demokrasiye daima sahip çıkacak, aynı azim ve kararlılıkla yatırımlarımızı sürdürecek, güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. Milletçe bir ve beraber olduğumuz sürece her türlü güçlüğün üstesinden geleceğimize inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."

"Kıymetini bilmemiz lazım"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, içinde nice kahramanlıklar barındıran Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıl dönümünü kutladı. Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, 'Türk ulusunun yaradılışına ve yaşantısına en uygun olan yönetim şekli cumhuriyettir.' Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 95 yıl önce bugün ilan ettiği Cumhuriyet bize en önemli mirastır. Egemenliğin ve söz hakkının millette ait olduğu Cumhuriyet'imizin kıymetini bilmemiz lazım. 95 yıllık bu miras her yıl coşkuyla kutlanarak bayrağımızın, milletimizin ve devletimizin bütünlüğü pekiştirilmektedir. Bu tarihi gün ortak değerlerimiz, birlik ve beraberliğimizle daha güçlü, daha güzel yarınlara çıkmalıdır. Cumhuriyet'i korumak ve yaşatmak her vatandaşın görevidir. Bu görev bilinci ve minnet borcuyla Cumhuriyet'imizin sonsuza dek yaşamasını diliyor, Cumhuriyet Bayramı'mızı coşkuyla kutluyorum.” (AA)

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İNTES Celal Koloğlu 29 Ekim cumhuriyet bayramı

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