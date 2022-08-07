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İntihar eden oğlunun acısına dayanamadı, işyerinde intihar etti! 'Oğlu babasını, babası da bizi cezalandırdı'

07.08.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eve geç gelme nedeniyle babasıyla tartışan 16 yaşındaki Keremcan Bölükbaşı, 15'inci kattan atlayarak intihar etti. 52 yaşındaki baba Eyüp Bölükbaşı ise oğlunu defnettikten sonra işyerinde kafasına silahla ateş ederek intihar etti. Bölükbaşı'nın arkadaşı Suat Kocatürk, "Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz" dedi.

İntihar eden oğlunun acısına dayanamadı, işyerinde intihar etti! 'Oğlu babasını, babası da bizi cezalandırdı'

Olay, İstanbul Sultangazi'de meydana geldi. Geçtiğimiz pazartesi günü eve geç geldiği için babasıyla tartışan Keremcan Bölükbaşı, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Oğlunu defneden baba Eyüp Bölükbaşı, işyerinde kafasına silahla ateş ederek hayatına son verdi. Eyüp Bölükbaşı'nın arkadaşı Suat Kocatürk, "Eyüp oğlunu defnettikten sonra acısına dayanamayarak dükkanında intihar etti. Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz" dedi.

KEREM 15'İNCİ KATTAN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Sultangazi 75.Yıl Mahallesi'nde geçtiğimiz pazartesi günü lise son sınıf öğrencisi Keremcan Bölükbaşı eve geç gelince babasıyla bir süre tartıştı. Babası telefonunu elinden alınca Keremcan Bölükbaş sinirlenerek odasına kapandı. Bölükbaşı gece 23.00 sıralarında 15. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Salı günü ise Bölükbaşı'nın cenazesi Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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OĞLUNUN ACISINA DAYANAMADI

Baba Eyüp Bölükbaşı ise Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında dükkanında tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti. Eyüp Bölükbaşı'nın 14 yaşında bir erkek çocuğu daha vardı. Eyüp Bölükbaşı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmasının arından otopsi işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi. Eyüp Bölükbaşı, Gazi Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası oğlunun da mezarının bulunduğu Yeni Kayabaşı Mezarlığı'na defnedildi.

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"OĞLU BABASINI, BABASI DA BİZİ CEZALANDIRDI"

Eyüp Bölükbaşı'nın arkadaşı Suat Kocatürk, "Allah kimseye böyle bir üzüntüyü vermesin. Eyüp benim 50 yıllık arkadaşım, canımdan öte. Pazartesi günü Eyüp oğlu ile ufak bir tartışma yaşadıktan sonra Keremcan babasına küsüp kendini 15.kattan aşağı attı. Eyüp oğlunu defnettikten sonra acısına dayanamayarak dükkanında intihar etti. Oğlu babasını cezalandırdı, babası da bizi cezalanırdı. Böyle acıyı kimse yaşamaz. Eyüp çok temiz ve dürüst bir insandı. Herkesin yanına koşardı. Baba ile oğlunun arası çok güzeldi birbirini çok severlerdi. Oğlu biraz içine kapanıktı sosyal değildi. Eyüp oğlunu geliştirmek için her şeyi yaptı" dedi.

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Kaynak: DHA

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İntihar İstanbul
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