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  4. İntihar videosu paylaşıp yaşamına son vermişti! Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası eski THY çalışanı hakkında açıklama geldi

İntihar videosu paylaşıp yaşamına son vermişti! Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası eski THY çalışanı hakkında açıklama geldi

06.06.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Türk Hava Yolları (THY) çalışanı, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek yaşamına son verdi. İntiharından önce paylaştığı video sosyal medyada çok konuşulan kişi hakkında ortaya atılan iddia ve yapılan paylaşımlar hakkında THY'den açıklama geldi.

İntihar videosu paylaşıp yaşamına son vermişti! Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası eski THY çalışanı hakkında açıklama geldi

Eski THY çalışanının intiharıyla ilgili firmadan yapılan açıklamada sosyal medyada gündem olan iddialara değinildi. Açıklamada söz konusu kişinin THY'nin eski çalışanı olduğuna dikkat çekildi.

ÇALIŞMAK İÇİN GİTTİĞİ JAPONYA'YA İNTİHAR ETTİ

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

THY'DEN AÇIKLAMA: İDDİALAR VE PAYLAŞIMLAR TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.

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(AA)

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