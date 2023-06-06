İntihar videosu paylaşıp yaşamına son vermişti! Sosyal medyada gündem olan iddialar sonrası eski THY çalışanı hakkında açıklama geldi

Eski THY çalışanının intiharıyla ilgili firmadan yapılan açıklamada sosyal medyada gündem olan iddialara değinildi. Açıklamada söz konusu kişinin THY'nin eski çalışanı olduğuna dikkat çekildi.
THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da intihar ederek hayatına son veren eski çalışanı Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir." bilgisine yer verildi.
(AA)